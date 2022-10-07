Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.564,87
ALTIN
1.017,67
DOLAR
18,59
STERLİN
20,75
EURO
18,15
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim...
Uzman Erbaş Alınacak
Uzman Erbaş Alınacak
Sabancı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Sabancı Üniversitesi Akademik Personel...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kadın hentbol takımları, Avrupa kupalarında sahneye çıkıyor

07 Ekim 2022 Cuma 14:53
Kadın hentbol takımları, Avrupa kupalarında sahneye çıkıyor

ANKARA - EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kastamonu Belediyesi GSK, gruptaki dördüncü maçında Norveç'in Storhamar Handball Elite takımı ile deplasmanda mücadele edecek. Yarın Hamar kentindeki Boligpartner Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Kadınlar EHF Avrupa Ligi ikinci turunda mücadele eden Yalıkavak Spor Kulübü ise Danimarka'nın Nyköbing Falster HB takımı ile karşılaşacak. 9 Ekim Pazar günü Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ilk maç saat 17.00'de başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 16 Ekim tarihinde Danimarka'nın Nykøbing kenti SPAR NORD Arena'da oynanacak.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ, A.E.S.H. PYLEA İLE KARŞILAŞACAK

Bir diğer temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediyesi ise EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Yunanistan'ın A.E.S.H. Pylea takımını ağırlayacak. Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda 14 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise yine Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda 16 Ekim Pazar günü saat 15.00'te yapılacak.

ANKARA YENİMAHALLE, JOMİ SALERNO KARŞISINDA

EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turunda mücadele eden Ankara Yenimahalle Belediyesi ise İtalya'nın Jomi Salerno takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Salerno Palapalumbo salonunda 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise yine aynı salonda 16 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadın Hentbol TakımlarıAvrupa Kupaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukurova Basketbol, galibiyetle başlamak istiyor
Çukurova Basketbol, galibiyetle başlamak istiyor
RFS - İstanbul Başakşehir: 0-0
RFS - İstanbul Başakşehir: 0-0
Monaco - Trabzonspor: 3- 1
Monaco - Trabzonspor: 3- 1
Fenerbahçe - AEK Larnaca: 2 - 0
Fenerbahçe - AEK Larnaca: 2 - 0
Sivasspor - Ballkani: 3-4
Sivasspor - Ballkani: 3-4
Montella: Galatasaray karşısında kırmızı kart maçı etkiledi
Montella: Galatasaray karşısında kırmızı kart maçı etkiledi
Ampute milli takım kaptanı Bülent Çetin: Hedefimize adım adım ilerliyoruz
Ampute milli takım kaptanı Bülent Çetin: Hedefimize adım adım ilerliyoruz
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali garantiledi
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finali garantiledi
Rıza Çalımbay: Kazandığımız zaman büyük bir avantaj yakalayacağız
Rıza Çalımbay: Kazandığımız zaman büyük bir avantaj yakalayacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول