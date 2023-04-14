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Kadın güreşçiler, kazanacakları madalya ve kupaları depremzedelere armağan edecek

Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, katılacakları şampiyonalarda kazanacakları kupa ve madalyaları depremzedelere armağan edeceklerini belirtti.

14 Nisan 2023 Cuma 13:44
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Kadın güreşçiler, kazanacakları madalya ve kupaları depremzedelere armağan edecek
Edirne

Yiğit, Türkiye'nin 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çok sayıda güreşçiyi de toprağa vermek zorunda kaldıklarını aktaran Yiğit, "Yüzyılın afetiyle karşı karşıya geldik. Kendimizi motive etmek için bundan sonra kazanacağımız madalya ve kupaları onlara (depremzedelere) armağan etmek istiyoruz. Onun için de canla başla çalışılıyoruz." dedi.

Yasemin Adar Yiğit, Kadın Güreş Milli Takımı'nın önünde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-23 Nisan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası sınavı olduğunu dile getirdi.

Şampiyona için takımın kampa girdiği Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yiğit, şöyle devam etti:

"Olimpiyata gitmek için bu sene Dünya Şampiyonası'nda ilk 5'e girmemiz gerekiyor. O yüzden tüm milli takım elinden gelenin fazlasını yaparak çalışıyor. Kadın güreşi çok büyük bir ivme kazandı. Başarının üzerine başarı ekliyoruz. Takım halinde şampiyonluklarımız ve aynı zamanda bireysel şampiyonluklarımız var. Önümüzde Zagreb'deki Avrupa Şampiyonası sınavı var."

Yasemin Adar Yiğit, milli takımın geçen yıl takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu anımsattı.

Bu yıl da Avrupa Şampiyonası'nda ilk üçe girip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Yiğit, "Bireysel anlamda da geçen sene 2 şampiyonluk getirmiştik. 50 kiloda Evin Demirhan altın madalya aldı ve 76 kiloda da ben birinci oldum. Bizi çok zorlu rakipler bekliyor, bunun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak için Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Depremzede sporcular ve ailelerine destek sürüyor

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman da Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin yüreğini yaktığını ifade etti.

Çok sayıda sporcunun depremde hayatını kaybettiğini anlatan Kahraman, depremzede sporcular ve ailelerine Türkiye Güreş Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destek olduğunu dile getirdi.

Kahraman, kazanacakları madalya ve kupaları moral olması için depremzedelere armağan edeceklerini söyledi.

Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası için kampa girdiği TOHM'da çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlatan Kahraman, şampiyonlukların üzerine yeni bir şampiyonluk daha eklemek istediklerini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DünyaŞampiyonuMilligüreşçiYaseminAdarYiğitKadıngüreşçiler
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