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Kadın Güreş Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi

Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Edirne'de kampa girdi.

28 Mart 2023 Salı 11:11
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Kadın Güreş Milli Takımı, Edirne'de kampa girdi

Edirne

Milli güreşçiler, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-23 Nisan'da düzenlenecek şampiyona için Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarına başladı.
Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.
Hem takımın hem de sporcuların uluslararası müsabakalarda başarı elde ettiğini belirten Kahraman, "Bundan sonraki hedeflerimiz de her zaman şampiyonluk üzerine. Kadın güreşinde dünya çapında başarılar elde ettik ve bu başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda da devam ettirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Takımın motivasyonu yüksek
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit de takımın motivasyonunun yüksek olduğunu dile getirdi.
Güzel bir hazırlık dönemi geçirmeyi planladıklarını anlatan Yiğit, "Çünkü biliyoruz ki bu sene bizim için çok önemli ve olimpiyata gitmek için bu sene dünya şampiyonasında ilk 5'e girmemiz gerekiyor. Kadın güreşi çok büyük bir ivme kazandı, başarının üzerine başarı ekliyoruz. Takım halinde şampiyon oluyoruz, aynı zamanda bireysel şampiyonluklarımız da var. Şimdi de Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." ifadelerini kullandı.

AA

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