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Kaçkar Dağları Avrupa'da helikopterli kayağın merkezi olma yolunda ilerliyor

İsviçre Alpleri'nde ve dünyadaki kayak merkezlerinin pek çoğunda bu yıl yeterli kar olmazken heliski sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları'nda 13 hafta sürecek faaliyetlerde doluluk yaşanıyor.

15 Ocak 2023 Pazar 17:42
Kaçkar Dağları Avrupa'da helikopterli kayağın merkezi olma yolunda ilerliyor

Rize (AA)

Helikopterle sporcuların zirvelere bırakıldıktan sonra yamaçlardan kaydığı ekstrem spor dallarından heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Tehlikeli olduğu kadar heyecan verici de bulunan bu spor, Türkiye'de Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ilçesinde 2005'ten itibaren sürdürülüyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketince yürütülüyor.

Kaçkarlar, Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesiyle her yıl değerini artırıyor.

Türkiye'deki heliski operasyonunda, uzun süre farklı ülkelerde arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev yapan yerli ve yabancı pilot ve dağ rehberleri görev alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kaçkar DağlarıKayakHelikopterli Kayak
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