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Juventus'ta hedef Pogba

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'de forma giyen Fransız yıldız Paul Pogba'nın talipleri artmaya devam ediyor. Haziran 2021'de Manchester ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Pogba için Real Madrid'in ardından Juventus da devreye girdi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:35
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Juventus'ta hedef Pogba

İSTANBUL - Pogba, 2016'da katıldığı Kırmızı Şeytanlar'da istediği performansı sergileyemezken, Manchester ekibi 105 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödediği oyuncuyu sözleşmesi bitmeden elden çıkarmak niyetinde. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'nin çok istediği Pogba, Real Madrid'e gitmeye sıcak bakıyor. Ancak Pogba'nın tek talibi Real Madrid değil.

POGBA İÇİN PJANIC, COSTA VE BERNARDESCHI GÖZDEN ÇIKARTILDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, oyuncunun eski takımı Juventus'ta yönetim, teknik direktör Maurizio Sarri'nin çok istediği Fransız yıldızı kadroya katmak için kolları sıvadı. İtalyan temsilcisi, Pogba için Miralem Pjanic, Douglas Costa ve Federico Bernardeschi'yi gözden çıkartırken, Manchester United'in bu teklife çok sıcak baktığı da İtalyan medyasının önemli kuruluşlarından La Gazzetta dello Sport'un haberinde yer alan bilgiler arasında.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigJuventusPogba
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