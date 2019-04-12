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Judoda Türk sporcular gayet başarılı

Türkiye'nin Olimpik kadroda yer alan tek Judo hakemi Nedim Bayat, başarı için çok çalışılması gerektiğine vurgu yaparken Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Judoda Türk sporcular gayet başarılı

Türkiye'nin Olimpik kadroda yer alan tek Judo hakemi Nedim Bayat, başarı için çok çalışılması gerektiğine vurgu yaparken Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

12 Nisan 2019 Cuma 11:19
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Judoda Türk sporcular gayet başarılı

ANKARA - Bayat, "Şimdi Grand Prix'ler devam ediyor. Grand Prix'ler, Grand Slam'ler hepsi devam edecek. Türk hakem olarak Dünya seviyesinde tek benim. Bu seviyede hakemlik görevi alan Avrupa seviyesinde birkaç arkadaşımız görev alıyor. Ama maalesef pek ilerleyemiyoruz, orada güçlenmemiz gerek, fazla çalışmamız gerek. Çünkü tek bir hakemle olmuyor bu iş. Geniş olacak ki birkaç tanesi yukarı çıkabilsin. Orada çalışmamız gerekiyor'' dedi

"2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA YER ALMAK İSTİYORUM"

Judoda Türk hakemlerin fazla turnuva ve müsabakalara katılmaları gerektiğini ifade eden Bayat, "Olimpiyat kadrosunda tek ben varım nedenleri ise, temelden başlayıp eğitmemiz gerek, her hakeminde kendisini de amaçlarını ileri atması gerek, beklemekle olmuyor bu iş. Çünkü ne kadar fazla çalışırsan o kadar fazla başarabilirsin. İmkanların da olması gerek, fazla turnuva ve müsabakalara gitmeleri gerekiyor. Tecrübe oluyor, yılların tecrübesidir bu. Birden gelmiyor bu iş. Ben 20 yıldır uluslararası hakemim, 20 yılın neticesidir şu andaki durumum. Umudu hiç kesmem, çalıştığım iş o. İnşallah gelir, elimizde değil. Ben görevimi minderde yapacağım dışarıda yapacağım, karar Dünya Federasyonu'nda. Dünya Federasyonu ne karar verecek ona göre. Ben şu ana kadar olimpiyat kadrosuna giren ilk Türk hakem oluyorum. İnşallah olur ve Türkiye'mizi temsil edebilirim Tokyo'da. Gurur verici şunu da söyleyeyim Grand Slam'lerde, Grand Prix'lerde Türkiye'mizi temsil etmek, Nedim Bayat ve Türkiye yazısını okumak çok gurur verici. Bunu inşallah olimpiyatlarda Tokyo'da da görebiliriz" şeklinde konuştu.

"YENİ HAKEMLERİN OLMASI TÜRKİYE'NİN GÜCÜNDEN KAYNAKLANIYOR"

Judoda son yıllarda büyük başarılar elde edildiğini söyleyen Nedim Bayat, "Şu an iyi, bizim sporcular gayet iyileşti. Hakemlerin durumu da yavaş yavaş iyileşiyor. Ben şunu düzelteyim 20 yıldır Türkiye'de değildim, 7 yıldır Türkiye'deyim. Ben Almanya'da yaşıyorum, Almanya için yarışıyordum. Sezer başkanımız beni transfer etti. Şu an Türkiye için hakemlik görevini yapıyorum. Bizim hakemler ilerliyor. Eskiden hakemler pek ortada yoktu, 1 hakemimiz var yüksek seviyede görev alan Mehmet Yılmaz arkadaşımız. Şu an MHK başkanımız. Onun dışında dünya seviyesinde, Avrupa Şampiyonalarında pek fazla yoktu. Hakemlik seviyesi, kategorisi, kalitesi pek iyi görünmüyordu ama gittikçe iyileşiyor. Alttan gelen arkadaşlar var. Hepsi yavaş yavaş geliyor. Bu da Türkiye'nin judo gücünden kaynaklanıyor. Judo gücü olmayan bir ülkenin hakemi de olmaz, sporcusu da olmaz. Son yıllarda büyük bir başarıya geldik, artık sporcularımız madalya alıyorlar. Bu sporcularla beraber hepimiz temsil etmeye, gayet ileriye gitmeyi düşünüyoruz ve başarılıyız. İnşallah devamı olacak, sona ermedik, sonu yok bu işin" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nedim BayatJudoTürk Sporcular
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