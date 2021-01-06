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İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor

06 Ocak 2021 Çarşamba 11:24
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İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik Gölü’nde 30 yıllık hasret sona eriyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yıllar sonra İznik Gölünü Optimist Yelken Sporu ile buluşturdu. Yeni alınan 5 Adet Optimist Yelkenler teslim alındı.  

İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezinde Kürek Sporunun yanında Optimist Yelken Sporu da hayata geçiyor. İznik gölü çocuk ve gençler ile şenlenecek. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Belediye Meclis Üyeleri Ramazan Sert, Zeliha Peşte, Oğuz Çetin, İlçe Sağlık Müdürü Levent Hekimoğlu, Optimist Yelken Sporuna gönül vermiş Önder Cesur ve İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi Müdürü Suat Okkalı'da hazır bulundu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı konuşmada "Sevgili İznikliler 30 yıl önce burada yetişmiş sevgili Önder hocamız ile birlikte tekrar İznik’e optimist yelkenlilerimizi kazandırmaya başladık. İlk etapta sipariş verdiğimiz 5 yelkenimiz geldi. Arkasından çocuklarımız için 5 optimist yelkenimiz daha gelecek. Daha sonrada bir büyük boy olan Lazer boylarımız gelecek. Nisan ayından itibaren inşallah İznik’in çocukları İznik gölünde yelken yapmaya başlayacaklar. Şimdiden çocuklarınızı bizlere emanet edip bu sporu yapmalarına teşvik etmenizi istiyoruz" dedi.

Optimist Yelken Sporu Hocası Önder Cesur ise yaptığı açıklama da " Bir İznikli olarak başkanımın böyle bir atılım yapması beni çok mutlu etti. 30 yıl önce İznik’te biten bu yelkencilik yeniden bir efsane gibi dönüyor. Bende bir İznikli olarak hayatımın çoğunu yelkene borçluyum. Burada başlayacak yelken sporu gelecekte çocuklarımızı hayata bağlayacak ve kurtaracaktır. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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İznikte 30 Yıllık Hasret Sona Eriyor
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