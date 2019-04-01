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İzmirli judoculardan iki altın madalya

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un judocuları hafta sonu Rusya ve Arnavutluk'ta yapılan iki büyük turnuvada iki altın madalya aldı.

İzmirli judoculardan iki altın madalya

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un judocuları hafta sonu Rusya ve Arnavutluk'ta yapılan iki büyük turnuvada iki altın madalya aldı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:26
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İzmirli judoculardan iki altın madalya

İZMİR - Musa Şimşek, Rusya'daki Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda tüm rakiplerini yenerek zirveye çıkarken, Şayan Nesirpur ise Arnavutluk'ta düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. İzmir BŞB, iki organizasyonda 2 altın, 1 bronz madalya elde etti. Rusya'da 20 ülkeden 325 sporcunun yer aldığı şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçen Büyükşehir Belediyesporlu Musa Şimşek, ikinci turda Moldovalı rakibi Dan Stanila'yı yenerek çeyrek finale çıktı. Bu turda da Danimarkalı David İvanian'ı mağlup eden Şimşek, yarı finalde Rus Astemir Marev'i geçti ve finalist oldu. Altın madalya yolundaki son karşılaşmasında ev sahibi Rusya'dan Abdul-Kerim Tasuev'i de yenmeyi başaran Musa Şimşek, birincilik kürsüsünde ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.

ŞAYAN NESİRPUR'DAN ALTIN, ÇİÇEK AKYÜZ'DEN BRONZ MADALYA 

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda ise Şayan Nesirpur altın, Çiçek Akyüz ise bronz madalya kazandı. 9 ülkeden 120 sporcunun tatamiye çıktığı şampiyonada İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Şayan Nesirpur +100 kiloda tüm rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. 

48 kiloda ise başarılı sporcu Çiçek Akyüz üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya kazandı. Bir altın, iki gümüş ve altı bronz madalya kazanan Türkiye Milli takımı ise şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyespor Judo Baş Antrenörü Mesut Kapan, "Sporcularımızın uluslararası şampiyonalardaki başarıları göğsümüzü kabarttı. Altyapımızdan yetişen gençlerin milli formayla kazandığı madalyalar bizim için büyük bir gurur kaynağı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Büyükşehir BelediyesporJudo
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