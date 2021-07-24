Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1351.59
ALTIN
495.44
DOLAR
8.5492
STERLİN
11.7943
EURO
10.0853
Osmangazi’de 2 katlı bina satılacak
Osmangazi’de 2 katlı bina...
Geyve’de tarla satılacak
Geyve’de tarla satılacak
Denizli Çameli’nde tarlalar satılacak
Denizli Çameli’nde tarlalar satılacak
Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak
Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli...
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmirli cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı

Tokyo Olimpiyatları'na cimnastikte ilk kez tamamı İzmir'de yetişen 5 sporcuyla birden katılan Türkiye, erkeklerde 7 final sevinci yaşadı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:15
7 Okunma
İzmirli cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı

Japonya'da dün başlayan organizasyonda yarışan cimnastikçelerimizden dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı İbranim Çolak halkada, Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda üst üste 2 altın madalya kazanan Ferhat Arıcan paralelde, Dünya Şampiyonası'nda paralelde ikinciliği bulunan Ahmet Önder genel tasnif ve atlama masasında, son Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Mısır asıllı Türk sporcu Adem Asil, genel tasnif, halka ve atlama masasında finale kaldı. 

İbrahim halkada, Ferhat paralelde, Adem atlama masasında finallere dördüncü sırada kalarak madalya iddialarını kanıtladı. Genel tasnif finalleri 28 Temmuz Çarşamba, atlama masası finalleri 1 Ağustos Pazar, halka finalleri 2 Ağustos Pazartesi, paralel finali 3 Ağustos Salı günü yapılacak. Sporcularımız, ülkemize olimpiyatlarda cimnastikte tarihinin ilk madalyalarını getirmeye çalışacak. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları'nda Göksu Üçtaş Şanlı, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan olimpiyatlarda mücadele etmişti. Cimnastikte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan tek kadın sporcumuz olan Nazlı Savranbaşı da Japonya'da yarın sahne alacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tokyo OlimpiyatlarıİzmirCimnastik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı
Cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı
Cicaldau, Galatasaray için İstanbul'da
Cicaldau, Galatasaray için İstanbul'da
Yürüyerek, Diyarbakır'dan Avrupa'nın zirvesine çıktı
Yürüyerek, Diyarbakır'dan Avrupa'nın zirvesine çıktı
Antalyaspor'da 9 futbolcu gitti, 10 futbolcu geldi
Antalyaspor'da 9 futbolcu gitti, 10 futbolcu geldi
Arda Güler, A takımla çalışmalara başladı
Arda Güler, A takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de kadro şekillenmeye başladı
Fenerbahçe'de kadro şekillenmeye başladı
Andrea Poli, Antalyaspor’da
Andrea Poli, Antalyaspor’da
Yasemin Ecem Anagöz bireysel sıralamada 19’uncu oldu 
Yasemin Ecem Anagöz bireysel sıralamada 19’uncu oldu 
Sivasspor, avantajı eline geçirdi
Sivasspor, avantajı eline geçirdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma