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İzmir’de pedallar yangın bölgesindeki çocukların eğitimi için çevrilecek

31 Ağustos 2021 Salı 13:40
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İzmir’de pedallar yangın bölgesindeki çocukların eğitimi için çevrilecek

İZMİR - Turkcell GranFondo Serisi’nin İzmir etabında geri sayım heyecanı sürüyor. 20’den fazla ülkeden binlerce yol bisiklet yarışçısını buluşturacak seride İzmir’de pedallar, KAHEV iş birliğiyle orman yangınlarında zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimleri için çevrilecek.


 

Yarıştan elde edilen gelirle yangın bölgelerinde zarar gören okulların tadilatı yapılırken, katılımcıların yarışma alanına getirecekleri tekno atıkların geri dönüşümünden gelen gelir de TÜBİSAD iş birliğiyle yangınlarda zarar gören çocukların eğitimine katkı sağlayacak.


 

YANGINDA ZARAR GÖREN OKULLARIN TADİLATINA DESTEK


 

5 Eylül’de İzmir’de gerçekleştirilecek olan serinin ikinci yarışında, pedallar Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğiyle orman yangınlarında maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için dönecek. Ayrıca yangın bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için de destek sağlanacak.


 

www.turkcellgranfondo.com adresine girenler, sosyal sorumluluk bölümünden kendi sosyal medya hesapları için kart yaratıp bunu ücretsiz bir şekilde paylaşabilecek. Böylece hem çocukların eğitimi hem de okulların tadilatı için başlatılan kampanyaya destek olabilecek.


 

Turkcell, katılımcıları yarış alanına gelirken yanlarında elektronik atık getirmeye davet ediyor. Etkinlik alanında ve Turkcell mağazalarında toplanan tekno atıklardan elde edilecek gelir, TÜBİSAD iş birliğiyle yine orman yangınlarında zarar gören çocuklar için eğitim bursuna dönüşecek.


 

‘PEDALLAR EĞİTİM İÇİN DÖNECEK’


 

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar “Dünyaca ünlü GranFondo yol bisiklet yarışı serisini, İstanbul’dan sonra İzmir’de bisikletseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca bu yarış, bizim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkemiz orman yangınlarıyla mücadele etti. Bölgedeki birçok insan gibi çocuklar da yangından olumsuz etkilendi. Bu durumu en aza indirmek için onların eğitimlerine destek vermek istedik. Bu amaçla; Turkcell GranFondo İzmir’de pedallar eğitim için dönecek. Herkesi, İzmir’in muhteşem kent atmosferi eşliğinde bisiklet binmeye ve yarışta yer almaya davet ediyoruz” dedi.


 

‘DEĞİŞİM İÇİN HAREKETE GEÇ’


 

Turkcell, haziran ayında gerçekleşen Turkcell GranFondo İstanbul etabında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çevresel sürdürülebilirlik, dijital kapsayıcılık ve sorumlu iş yapış perspektifinde hareket ederek etkinliğe farklı bir boyut kazandırmıştı. Bu kapsamda Turkcell, yarışmacıların tişörtlerine yapıştırabilecekleri BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nı “Değişim için harekete geç” mottosuyla birlikte çıkartma olarak bastırırken, Turkcell Bisiklet Takımı da yarışmaya #DeğişimİçinHareketeGeç formasıyla katılmıştı. Konak Meydanı’ndan start alacak Turkcell GranFondo İzmir’de de yine tüm yarışmacılar ve Turkcell bisiklet takımı üzerinde bu çıkartmaların bulunduğu formalarla yarışacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirYangınlarçocukların Eğitimi
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