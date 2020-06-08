Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İzmir Şirinyer Hipodromu yarışlara hazır
İzmir Şirinyer Hipodromu yarışlara hazır
Tartıştığı kişi tarafından göğsünden vuruldu
Tartıştığı kişi tarafından göğsünden vuruldu
Evinde yanarak ölmüş halde bulundu
Evinde yanarak ölmüş halde bulundu
Bakan Koca: Yere atmayın, çöpe atın
Bakan Koca: Yere atmayın, çöpe...
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir Şirinyer Hipodromu yarışlara hazır

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen 20 Mart'ta iptal edilen at yarışları, Türkiye genelinde 10 Haziran günü seyircisiz olarak başlayacak. İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer Hipodromu da salgına karşı alınan üst düzey tedbirler ile yarışların başlayacağı günü bekliyor. 485 dönüm arazide bulunan hipodroma, yarış öncesinde sosyal mesafe uyarıları yerleştirilip, 255 dezenfektan dispanseri ve jokeyler için tek kişilik odalar hazırlandı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:29
0 Okunma
İzmir Şirinyer Hipodromu yarışlara hazır

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart'ta iptal edilen at yarışları, 81 gün sonra seyircisiz şekilde başlayacak. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren üst düzey tedbirlerin alındığı hipodromlar, tekrar atları, jokeyleri ve sektör çalışanlarını ağırlamak için hazırlanıyor. 485 dönüm arazide bulunan İzmir Şirinyer Hipodromu girişinde, personel ve görevliler ateşleri ölçülüp, dezenfeksiyon tünelinden geçiriyor.

Tekrar yarışacak olan jokeyler ise, kendileri için özel olarak paravanlarla ayrılmış, numaralandırılmış ve dezenfekte edilmiş odalarda yarış öncesi hazırlıklarını yapacak.

Yarış kayıtlarının yapıldığı gişede ise, sıraya giren kişiler yerlerde işaretli olan alanlarda sosyal mesafeye uyarak sırada bekleyecek.

Aynı zamanda, padok bölümü ve start makineleri de her yarış öncesi ve sonrası ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilecek. Hipodromunun pansiyon bölgesinde bulunan atlar ise yarışların iptal edildiği günden beri, formda kalmaları için her gün saat 04.00'ten 10.00'a kadar gezdirilmeye devam ediliyor ve günlük bakımları yapılıyor.

İZMİR'DE İLK YARIŞ 11 HAZİRAN'DA

İzmir'deki ilk yarış 11 Haziran Perşembe günü başlayacak. Haftada 2 veya 3 gün yapılacak koşularla devam edecek. Yarışlar iptal edildiği günden itibaren hipodromlarda kriz masalarının oluşturulduğunu aktaran Şirinyer Hipodromu Müdürü Cenk İşkara, şu bilgileri verdi:

"İzmir'de de önlemler aldık. İçeriye girişleri sağlık kontrolüyle sağlıyoruz. Yarışlar başladığında jokeylerimiz tek tek içeri alınacak ve doktorlarımız tarafından ateşleri ölçülüp, sağlık durumlarına bakılacak. Hepsi ayrı odalarda hazırlanacak. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Dezenfeksiyon çalışmasına genelde atların ve sahiplerinin bulunduğu pansiyonlar bölgesinde ağırlık veriyoruz. Traktör arkası pülverizatör ile ortam ilaçlaması yapılıyor. Açık alanlarda sırt pompasıyla ilaçlamalar yapılıyor. İnsan temasının olduğu tüm bölgeler, Sağlık Bakanlığı'nın bizlere vermiş olduğu oranlarda çamaşır suyunun bulunduğu çözeltiler kullanılarak düzenli olarak temizleniyor. İzmir'deki yarışlar, başlangıç olarak perşembe ve cuma günü daha sonraki haftalarda ise değişen günlerde yapılacak. İkinci bir talimat gelene kadar seyirci almayı düşünmüyoruz. Sadece yarışa deklaresi olan at ilgilileri alınacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirşirinyer HipodromuAtAtyarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Kartal'dan dev proje
Hasan Kartal'dan dev proje
Ali Koç: 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir?
Ali Koç: 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir?
Bursaspor 15 günde 4 maça çıkacak
Bursaspor 15 günde 4 maça çıkacak
Çağla Kubat sörf okulunda yeni sezona hazırlanıyor
Çağla Kubat sörf okulunda yeni sezona hazırlanıyor
'Bilmiyorum' meselesini kabul etmiyorum, o zaman size 'neredeydin' derler
'Bilmiyorum' meselesini kabul etmiyorum, o zaman size 'neredeydin' derler
Trabzonspor'da pozitif vaka yok
Trabzonspor'da pozitif vaka yok
NBA, 31 Temmuz'da geri dönüyor
NBA, 31 Temmuz'da geri dönüyor
Özdemir: 'Kademeli olarak düşürmeyi planlıyoruz'
Özdemir: 'Kademeli olarak düşürmeyi planlıyoruz'
Cezanın CAS’tan döneceğinden en ufak bir endişemiz yok
Cezanın CAS’tan döneceğinden en ufak bir endişemiz yok

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı