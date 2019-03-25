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İzmir kulüplerinden birlik çağrısı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'na (İZVAK) üye olan 6 İzmir takımı, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ortak bir bildiri yayınladı.

İzmir kulüplerinden birlik çağrısı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'na (İZVAK) üye olan 6 İzmir takımı, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ortak bir bildiri yayınladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:21
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İzmir kulüplerinden birlik çağrısı

İZMİR - İzmir kulüpleri imzalanan bildiriyle birlik-beraberlik mesajı verdi. Düzenlenen imza törenine İZVAK Başkanı Ali Erten, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhun bilge, Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmirspor  Başkanı Mustafa Gürkan katıldı. İzmir'in spor kulüpleri olarak güç birliği ve iş birliği yapma kararı aldıklarını bildiren İZVAK Başkanı Ali Erten, en yakın zamanda merkezi ve yerel yönetimle birlikte bir spor şurası toplanması gerektiğini ve şehrin tüm dinamiklerinin katılımıyla spor anayasası oluşturulmasını istedi.

Belediyelerin kulüplere destek olması gerektiğinin altını çizen Erten, "Statlarımız, sportif ve ekonomik başarımızın anahtarlarıdır. Bütün dünya örneklerinde olduğu gibi statların şehir içinde, şehre ve kulüplerimize değer katacak yapılar olarak değerlendirilmesini, bu konuda geçmiş dönemlerde yaşanan gecikmelere ve dolayısıyla büyük ekonomik kayıplara yol açan fikir ayrılıklarının artık gündemden kalkmasını, söylem ve hedef birliği oluşturulmasını istiyoruz" diye konuştu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, imza töreninde İzmir'in sporda hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Sepil, "Spora uygun olan şehrimiz bugün hala yeterli başarıya sahip değil. Şehir olarak sporda bugün olduğundan daha aktif olmak istiyoruz. Yeni gelecek olan belediye başkan adaylarının parti fark etmeksizin kulüplere destek olması gerekiyor. Biz tüm İzmir kulüpleri olarak birlikteyiz" dedi.

İmzalanan bu bildiriyle birlikte İzmir kulüplerinin sesinin daha gür çıkacağının altını çizen Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "İzmir'de tesis yetersizliğinden dolayı uluslararası spor organizasyonları alamıyoruz. Bu tarz organizasyonlar alamadığımız için şehrin spor ekonomisi de gelişmiyor. Birleşmenin en büyük nedenlerinden biri sesimizi daha gür duyurmak" ifadelerini kullandı.

İzmir'in spor alanında geride kaldığını belirten Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Ülkemizin incisi İzmir ne yazık ki spor alanında geride kalıyor. Tesis eksikliklerimiz var. Diğer illerin takımlarıyla rekabet konusunda eksiklikler yazıyoruz. Bu sorunları birlik olarak aşacağız" dedi. Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ve İzmirspor Başkanı Mustafa Gürkan da imzalanan bildirinin İzmir futboluna yarar getireceğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Spor Kulüpleri Birliği VakfıBirlik çağrısı
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