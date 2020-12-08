Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1344
ALTIN
470.393
DOLAR
7.8253
STERLİN
10.4549
EURO
9.4891
CANSU DERE INSTYLE TÜRKİYE’YE KAPAK OLDU
‘ALDATILMAYA YABANCI DEĞİLİM’
BİRLEŞİK KRALLIK HÜKÜMETİ ENDİŞE İÇİNDE
‘The Crown’ Kraliçe Elizabeth’in hayatını...
EZEL AKAY İMZALI ‘9 KERE LEYLA’ YAYINDA
‘9 KERE LEYLA’ YAYINDA
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde
'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak
'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'in altın çocukları madalya peşinde

Cimnastikte son yıllarda uluslararası arenada tarihi ilklerle İzmir'in gururu olan milli sporcular İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan, yarın Mersin'de başlayacak Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı mayoyla yine madalya kovalayacak. İbrahim, Ahmet ve Ferhat'ın yanı sıra antrenmanlarını 2.5 yıldır İzmir'de sürdürüp Türk vatandaşlığına geçen Mısır asıllı Abdelrahman Elgamal ile Ümit Şamiloğlu'nun ülkemizi temsil edeceği, çalıştırıcılığını yine İzmirli Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin'in yaptığı ay-yıldızlı ekibimiz, 13 Aralık'a kadar sürecek şampiyonada 21 ülkeden 218 sporcu arasında şampiyonluk arayacak.

08 Aralık 2020 Salı 12:19
2 Okunma
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde

İZMİR - Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde 2018 yılında İskoçya'da gümüş madalya kazanan İbrahim Çolak, geçen yıl Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda yine halkada altın madalyayı boynuna takarak cimnastikte ilk dünya şampiyonumuz olarak tarihe geçti. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara katılan ilk Türk erkek sporcu olan Ferhat, yine geçen yıl Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda bronz madalya kazandı. Ülkemize daha önce 2008'de Ümit Şamiloğlu barfikste bronz madalya getirirken Türkiye'nin Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihte kazandığı 3 madalyadan 2'si İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'dan geldi. Ferhat, Mersin'de cimnastik literatürüne kendi adını taşıyan yeni bir hareketi daha yazdırmaya da çalışacak.

Ahmet Önder ise geçen yıl yine Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda paralel barda gümüş madalyayı kazanıp Türkiye'ye İbrahim'den sonra ikinci gururu yaşattı. Ülkemizi 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda da temsil edecek 3 sporcu, Japonya'dan önce ev sahipliği yapacağımız dev organizasyonda ter dökecek. Avrupa Cimnastik Birliği (UEG), Fransa ve Azerbaycan'ın çekilmesiyle ekim ayında Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasının 9-13 Aralık'ta, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonasının da 17-20 Aralık'ta Mersin'de düzenlenmesine karar vermişti. Organizasyon, Türkiye'nin 2013 yılında ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapılacak. Geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı 3 çember 2 labut aletinde altın madalya kazanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirin Altın çocuklarıMadalyaİbrahim ÇolakAhmet ÖnderFerhat ArıcanArtistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nilüfer'in Sultanlarından 3-0'lık Galibiyet
Nilüfer'in Sultanlarından 3-0'lık Galibiyet
GÜRESPOR LİGE FARKLI BAŞLADI
GÜRESPOR LİGE FARKLI BAŞLADI
Nilüfer Ekibi Liderliğini Sürdürüyor
Nilüfer Ekibi Liderliğini Sürdürüyor
Nilüfer Eczacıbaşı Vitra’yı Deplasmanda Devirdi
Nilüfer Eczacıbaşı Vitra’yı Deplasmanda Devirdi
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Bursaspor, Bandırma deplasmanında
Bursaspor, Bandırma deplasmanında
Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Galatasaray - Atakaş Hatayspor: 3-0
Galatasaray - Atakaş Hatayspor: 3-0

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma