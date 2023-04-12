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İzmir derbisinde Altay ile Altınordu yarın karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig'in İzmir temsilcileri Altay ile Altınordu, 32. hafta kapanış maçında yarın karşı karşıya gelecek.

12 Nisan 2023 Çarşamba 10:40
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İzmir derbisinde Altay ile Altınordu yarın karşılaşacak
İzmir

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Altay-Altınordu müsabakasında hakem Kutluhan Bilgiç düdük çalacak.

Sezon sonunda 2 takımın veda edeceği ligde 26 puanlı Altınordu ve maç fazlası bulunan 31 puana sahip Altay, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdürüyor.

Sarı kart cezalısı Salih Sarıkaya ve kırmızı kart cezalısı Eren Erdoğan'ın forma giyemeyeceği Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç ile Eric Björkander'in sakatlıkları bulunuyor.

Yarıda kalan Göztepe karşılaşması nedeniyle 6 maç saha kapatma cezası alan Altay, yarın da taraftar desteğinden yoksun olacak. Siyah-beyazlı ekip yarınki müsabakayla cezasını tamamlayacak.

Profesyonel liglerde 33. randevu

Profesyonel liglerde ilk olarak Milli Lig'de 28 Kasım 1959'da Alsancak Stadı'nda karşılaşan Altay ile Altınordu, bugüne kadar 18'i Süper Lig, 12'si 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 32 maça çıktı.

Bu müsabakalarda Altınordu'nun 13, Altay'ın 11 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.

İki takımın 33. randevusuna kadar Altınordu 38, Altay 35 gol kaydetti. Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumundaki Marco Paixao, çıktığı 8 müsabakada da skor üretip, rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirDerbiALTAYAltınordu
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