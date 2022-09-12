İzmir'de U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'na geri sayım

İZMİR (DHA)

Plaj voleybolunda uluslararası alanda önemli etkinliklere ev sahipliği yapan İzmir’de 14-18 Eylül tarihleri arasında 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası düzenlenecek. Dikili’de 44 ülkeden 102 takım 204 sporcunun buluşacağı şampiyonanın tanıtım toplantısı Kültürpark'ta yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesi, Voleybol Federasyonu, Uluslararası Voleybol Federasyonu işbirliğiyle Southwest Sports (SWS) tarafından yapılacak şampiyonanın tanıtımına Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Amatör Kulüpler Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, eski milli sporcu SWS Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Yeşiltaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Uluslararası Voleybol Federasyonu Teknik Delegesi Joep Van Lersel, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, takım oyuncuları, antrenörler ile sporcular katıldı.

Bu tür organizasyonların kent turizmini canlandırdığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, heyecanlı olduklarını söyleyerek, "İzmir'in dünyaya sunacağı daha çok şey var. Dünya şampiyonalarına talip olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim yüzlerce kilometre sahilimiz var. Bu sahiller voleybolda, futbolda başarı kazanan çocuklarımızın çim sahalar ve salonlardan çok daha fazla başarılı olmasının önü açılıyor. Çünkü plajda oynamak çok zor, saha veya salona benzemiyor. Çıtamız daha çok yükselecek. Bundan kuşku duymuyorum. Gençlerimiz daha büyük başarılara imza atacaklar" dedi.