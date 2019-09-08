Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98987
ALTIN
276.648
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0279
EURO
6.3121
Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde 
Son Dakika
EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E...
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
Marmaris'te orman yangını
Son Dakika
Marmaris'te orman yangını
Okul alış-verişine çıkacaklar dikkat!
Okul alış-verişine dikkat!
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de 9 Eylül Yarı Maratonu heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'nci kez düzenlediği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu büyük bir heyecana sahne oldu. AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Yol Koşuları Birliği) üyesi olan maratona bu yıl 358'i kadın, 1653 koşucu kayıt yaptırdı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan koşucular sabah saat 08.00'de start noktasına geldi. Koşucular başlangıçtan önce ısınma hareketli yapıp müzik gösterileriyle yarışmaya hazırlandı.

İzmir'de 9 Eylül Yarı Maratonu heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'nci kez düzenlediği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu büyük bir heyecana sahne oldu. AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Yol Koşuları Birliği) üyesi olan maratona bu yıl 358'i kadın, 1653 koşucu kayıt yaptırdı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan koşucular sabah saat 08.00'de start noktasına geldi. Koşucular başlangıçtan önce ısınma hareketli yapıp müzik gösterileriyle yarışmaya hazırlandı.

08 Eylül 2019 Pazar 16:45
7 Okunma
İzmir'de 9 Eylül Yarı Maratonu heyecanı

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'nci kez düzenlediği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu büyük bir heyecana sahne oldu. AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Yol Koşuları Birliği) üyesi olan maratona bu yıl 358'i kadın, 1653 koşucu kayıt yaptırdı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan koşucular sabah saat 08.00'de start noktasına geldi. Koşucular başlangıçtan önce ısınma hareketli yapıp müzik gösterileriyle yarışmaya hazırlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski milli atletler Semra Aksu ve Veli Ballı da organizasyona katıldı. Katılımcılara seslenen Tunç Soyer daima spor ve sporcunun yanında olacaklarını söyledi. Soyer ardından koşunun startını verdi. 21 kilometrelik koşu, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Balçova'da son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirMaraton9 Eylül Yarı MaratonHeyecan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da tenis heyecanı başlıyor
İstanbul'da tenis heyecanı başlıyor
A Milli Takım'da Moldova maçının hazırlıkları başladı
A Milli Takım'da Moldova maçının hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da kulüp doktoru ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da kulüp doktoru ile yollar ayrıldı
Trabzonspor, kuvvet çalıştı
Trabzonspor, kuvvet çalıştı
Fenerbahçe Başkanı Koç: Takımımız, şampiyonluk sinerjisini her geçen gün daha da güçlendiriyor
Fenerbahçe Başkanı Koç: Takımımız, şampiyonluk sinerjisini her geçen gün daha da güçlendiriyor
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni sponsor
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni sponsor
Uluslararası başarıların formülü, güçlü markaların spora verdiği destekten geçiyor
Uluslararası başarıların formülü, güçlü markaların spora verdiği destekten geçiyor
Şenol Güneş: Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz
Şenol Güneş: Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz
Albayrak'tan Falcao paylaşımı
Albayrak'tan Falcao paylaşımı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans