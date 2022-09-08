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İzmir'de 48'inci Türkiye Paraşüt Şampiyonası başladı

08 Eylül 2022 Perşembe 16:04
İzmir'de 48'inci Türkiye Paraşüt Şampiyonası başladı

 İZMİR'in Selçuk ilçesindeki Efes Havalimanı'nda, bu yıl 48'incisi düzenlenen Türkiye Paraşüt Şampiyonası, 100'ün üzerinde sporcu ve takımın katılımıyla başladı. Paraşütçüler, açılışa özel uçak geçişi ve motorlu yamaç paraşütü gösterileri sundu.

Türk Hava Kurumu Selçuk Efes Havacılık Merkezi'nde 48'inci Türkiye Paraşüt Şampiyonası, hava gösterileri ile başladı. Uluslararası Havacılık Federasyonu Başkanı David Monk ile çok sayıda paraşüt pilotunun katıldığı açılışta konuşan THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, Türkiye'de 'paraşüt' denilince ilk akla gelen yerde, 48'inci Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nı düzenlediklerini söyledi. Kayyum heyeti olarak göreve başladıktan sonra kurumu toparlamak için bir an önce çalışmalara başladıklarını dile getiren Kaya, "Sporcuları ve gökyüzü tutkunlarını burada bir arada görmekten mutluyuz. Amacımız, Türk gencini hava sporlarıyla buluşturmak ve bu faaliyetlere mümkün olduğu ölçüde destek vermek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu kurumumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 97 yıl önce 1925 yılında kurduğu çok önemli ve güzide bir kurum. Bu kurum, kurulduktan kısa bir süre sonra da 1929 yılında Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) üyesi olmuş. Bu tarihi sorumluluk bizlere bu kurumu çok güzel bir şekilde geleceğe taşımayı ve Türkiye'de hava sporlarını, gençlerin havacılıkla buluşmasını son derece daha iyi imkanlarla yapılabilir hale getirmeyi bir görev olarak veriyor. Bizler de bunun farkındayız ve bu görevi yürütüyoruz" dedi.

Geleceğin, göklerde ve uzayda olduğunu söyleyen Kaya, bunun için de 100 binlerce genci bu alana kanalize etmek gerektiğini vurguladı. Havacılığın çok pahalı sportif alan olduğunu kaydeden Kaya, "Uçakların, meydanların birileri tarafından daha ucuza sunulması gerekir. Efes'te buna benzer mekanlarda bunu sunmaya devam edeceğiz. Casa uçağıyla bugün aramızda olan sporcular, 10 bin fitten atlayış yapacaklar. Umarım yüzden fazla sporcumuzun yer aldığı takımlarımız son derece centilmence yarışlarını kazasız belasız son derece saygın bir ortamda centilmenlik kurallarına riayet ederek atlayışlarını icra ederler" diye konuştu. 

Paraşütçüler, açılışa özel uçak geçişi ve motorlu yamaç paraşütü gösterileri sundu. 100'ün üzerinde sporcu ve takımın katıldığı 48'inci Türkiye Paraşüt Şampiyonası, 16 Eylül'e kadar sürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
48inci Türkiye Paraşüt Şampiyonasıİzmir
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