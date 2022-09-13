İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden amatör kulüplere destek

Göreve geldiğinden bu yana amatör kulüplere desteğini artırarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Amatör Kulüpler Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar'ı makamında ağırlarken, ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, federasyona bağlı birlik başkanları katıldı.

SOYER: SPORU YAYACAK AMATÖR KULÜPLERDİR

Başkan Tunç Soyer, ziyarette, "Sizler toplumun sağlığının güvencesisiniz. Benim gözümde hepiniz kahramansınız. Kimse size maaş vermiyor, madalya takmıyor. İşinizden fedakârlık ederek gençlere sahip çıkıyorsunuz. Bizim gözümüzde çok kıymetlisiniz. Aklımızda, fikrimizde ve vicdanımızda yeriniz çok büyük. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz, gücümüzü sonuna kadar zorlayacağız. Hiç merak etmeyin, en az sizin kadar yaptığınız işe saygı duyan bir başkanınız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi var. İçiniz rahat olsun, sonuna kadar yanınızdayız. Bu memlekete sporu yayacak olan amatör kulüplerdir. O yüzden bu hikâye değişecek, şimdi biraz daha sabır" diye konuştu. İzmir Amatör Kulüpler Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar ise Soyer'e, "Siz bizim idolümüzsünüz. İzmir'e olan sevginizi gerçekten görüyoruz. Bir baba edasıyla bizlere sahip çıktınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

ÜÇ YILDA DESTEK ARTTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 yılda amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi olarak toplam 4 milyon 250 bin TL yardım yapıldı. Bu son destekle amatör kulüplere son 3 yılda toplam 9 milyon 400 bin TL'lik kaynak aktarılmış oldu. Son 3 yılda aynı zamanda İzmir genelinde 22 halı saha yapılarak, zemini yenilenerek amatör spor kulüplerinin kullanımına açıldı. Bunun için de 16 milyon TL'nin üzerinde kaynak ayrıldı. Bu tesislerden Behçet Uz Sahası, Balçova Atatürk Stadyumu, Çiğli Atatürk Stadyumu, Gaziemir İlçe Stadyumu, Yeşilyurt Futbol Tesisleri ve Karşıyaka Hasan Türker Tesisleri nizami ölçülerde olup Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hem maç hem de antrenman için çok yoğun bir şekilde kullanılıyor.