Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.494,37
ALTIN
929,18
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,84
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Göç İdaresi Başkanlığı 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 4...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti.

17 Nisan 2022 Pazar 16:55
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1

Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 31'inci dakikada Çekici, 43'üncü dakikada Ahmed Hassan, 56'ncı dakikada Hadziahmetovic ve 90+4'üncü dakikada Michalak kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 87'nci dakikada Muhammet Demir'den geldi.

8'inci dakida sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Michalak ortasını yaptı. Çekici'nin kafa vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.

22'nci dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Soner'in şutunu Kitsiou kale çizgisinden çıkardı.

31'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'in ortasında ceza sahası içinde Çekici, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

38'inci dakikada Gaziantep FK 10 kişi kaldı. Doğan Erdoğan, Hadziahmetovic'e yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Volkan Bayarslan, Doğan Erdoğan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

43'üncü dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Michalak ortasını yaptı. Altıpasın hemen önünde Ahmed Hassan, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada Furkan'ın ceza sahasında şutunda top kaleci Sehic de kaldı. 

56'ncı dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hızlı gelişen Konyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Soner, ceza yayının hemen gerisindeki Hadziahmetovic'i gördü. Hadziahmetovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 3-0.

87'nci dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye indirdi. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşunda ardından Mirza'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Muhammet Demir, topu ağlara gönderdi: 3-1.

90+4'üncü dakikada Michalak skoru belirledi. Hadziahmetovic'in topuk pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Michalak'ın sert şutunda top ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma Konyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İttifak Holding KonyasporGaziantep FKSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Kürek Şampiyonası'nın galibi Fenerbahçe
Türkiye Kürek Şampiyonası'nın galibi Fenerbahçe
'Dünyada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen tek tur'
'Dünyada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen tek tur'
Trabzonspor'da erken şampiyonluk avantajı sürüyor
Trabzonspor'da erken şampiyonluk avantajı sürüyor
Bakan Kasapoğlu: Madalyalarımızı artıracağız
Bakan Kasapoğlu: Madalyalarımızı artıracağız
İzmir'de maraton coşkusu
İzmir'de maraton coşkusu
141.1 kilometrelik etap hava şartları sebebiyle iptal edildi
141.1 kilometrelik etap hava şartları sebebiyle iptal edildi
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1
Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı
Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma