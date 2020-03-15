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İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0

Süper Lig'in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 41'inci dakikada Bajic'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

15 Mart 2020 Pazar 09:40
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İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0
Ev sahibi takımda 67'nci dakikada Skubic ve 77'nci dakikada Ömer Ali Şahiner kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yeşil-beyazllıar karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Konyaspor, bu sonuçla 8 maç sonra 3 puan almayı başardı. Sarı-lacivertliler ise galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

16'ncı dakikada sağ kanattar Skubic'in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda kaleci Harun topu çizgi üzerinden çıkardı. Konyasporlu futbolcuların topun çizgiyi geçtiği yönündeki itrazları üzerine hakem Hüseyin Göçek, VAR'dan gelen uyarıyla topun çizgiyi geçmediği yönünde karar vererek oyunu devam ettirdi.

24'üncü dakikada Shengelia'nın ortasına iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 

41'inci dakikada Skubic'in ortasında Jailson''un kafasından seken topu önünde bulan Bajic'n bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0

45'inci dakikada Guilherme'nin ortasına iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

49'uncu dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 

58'inci dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Bajic'in dokunuşunda top direğin dibinden auta çıktı. 

62'nci dakikada Isla'nın ortasına iyi yükselen Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

67'nci dakikada Deniz Türüç'ü düşüren Skubic, hakem Hüseyin Göçek tarafından maçtaki ikinci sartını görerek kırmızı kartla oyun dışanda kaldı.

68'inci dakikada teknik direktör Bülent Korkmaz, itirazları nedeniyle hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart gördü.

77'nci dakikada Deniz Türüç'ü düşüren Ömer Ali Şahiner, hakem Hüseyin Göçek tarafından maçtaki ikinci sartını görerek kırmızı kartla oyun dışanda kaldı.

Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyasporFenerbahçeSüper LigFutbol
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