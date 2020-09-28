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İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1

Süper Lig'in 3'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

28 Eylül 2020 Pazartesi 09:23
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İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1

18'inci dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topu önünde bulan Shengelia'nın şutunda top N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı.

28'nci dakikada Ömer Ali Şahiner'in köşe vuruşunda ceza sahası içinde Shengelia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0.

63'üncü dakikada Milosavic'in pasında topla buluşan Kravest'in şutunda top ağlara gitti: 2-0.

68'nci dakikada Miya'nın ceza sahasında şutunda top yandan auta çıktı.

70'inci dakikata sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Aboubakar'ın şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Kravest'in pasında çeza sahası yayından Shengelia'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

81'inci dakikada Vida'nın ceza sahasındaki Miya'ya müdahalesiyle Miya yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını işaret edip, Vida'ya sarı kart gösterdi.

83'üncü Dakikada Kravest'in penaltı vuruşunda top ağları havalandırdı: 4-0.

90+1'inci dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Gökhan Töre'nin şutunda top filelerle buluştu.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un, 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyasporBeşiktaşSüper LigFutbol
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