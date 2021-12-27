İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 39'a yükselterek ilk devrenin sonunda lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde 2'nci sırada yer aldı. Beşiktaş ise 28 puanla 7'nci sırada ilk devreyi noktaladı.