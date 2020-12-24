Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1423
ALTIN
462.512
DOLAR
7.6438
STERLİN
10.3846
EURO
9.3310
Kastamonu'da arsa karşılığı okul yaptırılacak
Kastamonu'da arsa karşılığı okul...
Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı...
15 uzman yardımcısı alınacak
15 uzman yardımcısı alınacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Turşu fabrikası için mal/malzeme satın alınacaktır
Turşu fabrikası için mal/malzeme...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası

Milan’ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, İtalya’da göz kamaştırmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcu için Avrupa’nın dev kulüpleri de transfer yarışında. Sezonu Milan’da tamamlamak isteyen Hakan Çalhanoğlu için Juventus ve Manchester United’ın şimdiden nabız yokladığı öğrenilirken, diğer 2 büyük kulübün kim olduğu gizliliğini koruyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 10:44
19 Okunma
İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası

İSTANBUL - İtalya’da Milan fırtınası devam ediyor. Kırmızı siyahlılar, uzun süre sonra lige iyi bir başlangıç yaparken, 14 maçta topladığı 34 puanla lider durumda bulunuyor. Milano ekibi, Avrupa’nın büyük liglerinde namağlup tek takım konumunda.

HAKAN, TAKIMINI SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Milan’ın bu performansında kilit isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli yıldız son olarak takımının Lazio’yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. İtalyan basınında da övgüler alan Hakan için, "Tatlı bir Türk tarzı. 10 numarayı ve başrolü hak ediyor" ifadeleri kullanıldı.

MILAN’IN EN GOLCÜ 2’NCİ İSMİ, ASİST SAYISINDA ZİRVEDE

Bunun yanında sezon başından beri iyi bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, şu ana kadar forma giydiği 20 karşılaşmada 7 gol atıp, 7 de asist yaptı ve takımın asist lideri konumuna geldi. Milli futbolcu ayrıca Ibrahimovic’in ardından da takımın en golcü ismi.

DEV KULÜPLERİN RADARINA GİRDİ

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu, şimdiden dev kulüplerin radarına girmiş durumda. Avrupa’nın önde gelen liglerinden 4 takımın sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için çalışmalarına şimdiden başladığı biliniyor. Bu takımlardan birisi aynı ligde yer alan Juventus. Siyah beyazlılar Hakan’ı transfer ederek o bölgedeki açığını kapatmak istiyor. Hakan için diğer teklif ise Premier Lig’den. İngiliz ekibi Manchester United da Hakan Çalhanoğlu transferiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Transferde her dönem hareketli günler geçiren Kırmızı Şeytanlar da Hakan Çalhanoğlu için nabız yokluyor. Sezonu Milan formasıyla tamamlaması beklenen Çalhanoğlu’na teklif yapması beklenen 2 takım ise gizliliğini koruyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu FırtınasıİtalyaMilan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aytemiz Alanyaspor oyunda üstün, puanda eksik kaldı
Aytemiz Alanyaspor oyunda üstün, puanda eksik kaldı
Galatasaray - Göztepe: 3-1
Galatasaray - Göztepe: 3-1
Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: 0-1
Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: 0-1
Lider Alanyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
Lider Alanyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
Başakşehir'in tek düşüncesi galibiyet
Başakşehir'in tek düşüncesi galibiyet
Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı
Sporda 2020'nin en iyileri belirlendi
Sporda 2020'nin en iyileri belirlendi
Ligin en golcü takımı Bursaspor'un golleri altyapı oyuncularından
Ligin en golcü takımı Bursaspor'un golleri altyapı oyuncularından
Beşiktaş - BB Erzurumspor: 4-0
Beşiktaş - BB Erzurumspor: 4-0

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma