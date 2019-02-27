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İstifa iddiası yalandır

Şenol Güneş: İstifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır

İstifa iddiası yalandır

Şenol Güneş: İstifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:50
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İstifa iddiası yalandır

İSTANBUL (DHA) 

Şenol Güneş, "Kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerce yönlendirilen bir başka basın mensubunun, kimden geldiği belli olmayan sözde duyumlara dayanarak gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-3'lük eşitlikle sona eren Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylar ile ilgili bir açıklama yayımladı. Güneş, kamuyounda kendisi adına olumsuz algı yapılmaya çalışıldığını dile getirerek, "Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka sonrasında her zamanki gibi, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bazı gayretlerin olduğunu görmekteyim. Öncelikle, nereden senaryolaştırıldığını ve kimlerce sahnelendiğini bildiğim bu art niyetli eylemlerin işimi yapma noktasında şahsıma herhangi bir engel teşkil etmeyeceğinin bilinmesini isterim. Fenerbahçe maçının ardından, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılırken devletimizin güvenlik güçleriyle sadece uyarı amaçlı yapmış olduğum konuşmanın, yine devletimizin bir başka kurumunun mensuplarınca sanki taraftarımızla aramızda bir sorun yaşanmış gibi yansıtılması gerçekle bağdaşmamaktadır. Yine, kaos oluşturmak amaçlı, aynı art niyet sahibi çevrelerce yönlendirilen bir başka basın mensubunun, kimden geldiği belli olmayan sözde duyumlara dayanarak gündeme getirdiği istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin ardından kendisine yöneltilen istifa sorularına yanıt vermeye gerek duymadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Aynı basın mensubu niyetindeki soruyu maç sonrası bana yöneltmiş ancak soru, tarafımdan cevaba değer ciddiyette bile bulunmamıştır. Tavrım ortadayken aynı kişinin ekranlarda bu konudan bahsetmesinin arkasındaki asıl hedef sağduyulu herkesin malumudur. İnsanların zihnini bulandırmaya yönelik bu tip yalan haberlere özellikle taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini bekliyor, ısrarla tavırlarından vazgeçmeyenlerle ilgili mücadelemin, doğru bilgilendirme yöntemiyle süreceğinin bilinmesini istiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şenol GüneşBeşiktaş
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