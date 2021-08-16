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İŞTE YENİ BOMBA TRANSFERLER…

BURSASPOR AİLESİNE HOŞGELDİNİZ 

16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:03
19 Okunma
İŞTE YENİ BOMBA TRANSFERLER…

MUSTAFA YILDIZ

Tim Matavz'a kulübüne hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz. Tecrübeli forvet Tim Matavz ile transferi konusunda anlaşmaya varıldı. Massimo Bruno'ya kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz. Başarılı kanat oyuncusu Massimo Bruno ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Başarılı kanat oyuncusu Namik Alaskarov ile transferi konusunda anlaşmaya varıldı.Namik Alaskarov'a kulübüne hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz.Genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile transferi konusunda anlaşmaya varıldı. İsmail Yüksek'e kulübe hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz. Başarılı kanat oyuncusu Reagy Ofosu ile transferi konusunda anlaşmaya varıldı.. Reagy Ofosu'ya kulübüne hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz. Deneyimli savunma oyuncusu Ufuk Budak ile transferi konusunda anlaşmaya varıldı.Ufuk Budak'a kulübüne hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İŞTE YENİ BOMBA TRANSFERLER…BURSASPOR AİLESİNE HOŞGELDİNİZMustafa Yıldızönce Vatan
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