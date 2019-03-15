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İşte Şenol Güneş'in milli kadrosu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı.

İşte Şenol Güneş'in milli kadrosu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı.

15 Mart 2019 Cuma 14:47
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İşte Şenol Güneş'in milli kadrosu

İSTANBUL - Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç, Uğurcan Çakır, Güven Yalçın, Ozan Kabak ve Muhammet Şengezer ilk kez milli takıma davet edildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta da Eskişehir'de oynanacak Moldova mücadeleleri için şu isimleri kadroya dahil etti: 

KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat

DEFANS: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir

ORTA SAHA: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Yunus Mallı, Güven Yalçın

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye A Milli Futbol TakımıŞenol GüneşMilli Kadro
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