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İşte Bu Baba Şefkati Bize Kazandıracak

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:38
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İşte Bu Baba Şefkati Bize Kazandıracak

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Keçiörengücü - Bursaspor karşılaşmasının son dakikalarında dikkat çeken bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna giren Berat Altındiş 90+3’te oyundan alındı. Yerini Ertuğrul Kurtuluş‘a bırakan genç oyuncu oyundan çıktığında oldukça üzgün görünüyordu.

İlk olarak Bursaspor Genel Menajeri Adil Cenkçiler‘in moral verdiği Berat‘a daha sonra Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er destek oldu. Saha kenarında Berat ile konuşan Mustafa Er genç ismi taktik gereği çıkarttığını belirtti.

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İşte Bu Baba Şefkati Bize Kazandıracak…
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