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İstanbul’un kralı Sörloth

Attığı gollerle Trabzonspor’u şampiyonluk yarışı içinde tutan Norveçli golcü Alexander Sörloth İstanbul’da oynan maçları boş geçmiyor.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:59
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İstanbul’un kralı Sörloth

İSTANBUL - Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanında lige merhaba diyen golcü oyuncu 9’uncu haftada da Başakşehir mücadelesinde takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Beşiktaş deplasmanında attığı 2 golle takımına 1 puanı kazandıran isim olan Sörloth, ligin 30’uncu haftasında oynanan Galatasaray mücadelesinde de rakip fileleri havalandırmayı başardı. Norveçli golcü, ligde oynanan İstanbul deplasmanlarında sadece Fenerbahçe’ye gol atma başarısı gösteremedi. Sörloth, Türkiye Kupası Yarı Final 2’nci maçında Fenerbahçe ağlarına gönderdiği golle birlikte İstanbul takımlarının korkulu rüyası oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Norveçli Golcü Alexander SörlothİstanbulTrabzonspor
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