İstanbulspor - MKE Ankaragücü: 1-2

16’ncı dakikada Ankaragücü öne geçti. Taylan’ın ara pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Emre’nin sol ayağıyla dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26’ncı dakikada Taylan’ın savunma arkasına yolladığı uzun pası kontrol eden Beridze, ceza sahası çizgisindeki Emre Kılınç’ı gördü. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.

39’ncu dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Sowe’nin ceza sahası içerisine çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Pedrinho’nun şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Sowe, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlağı kaleci Jensen kurtardı.

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

51’inci hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe kendi sahasından aldığı topla birlikte rakip ceza sahasına doğru hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

55’inci dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. İbrahim Yılmaz’ın ceza sahası içerisinde pasını uzak kale direğindeki Ethemi’ye çıkarmak istedi. Savunmanın araya girmesiyle havalanan meşin yuvarlağı takip eden Ethemi, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+1’inci dakikada Ankaragücü öne geçti. Jese’nin sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla altıpas içinde buluşan Sowe’nin vuruşunu kaleci Jensen kurtardı. Havalanan topu takip eden Sowe, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

90+6’ncı dakikada Topalli sağ kanattan arka direkteki Cajic’e doğru ortasını yaptı. Bu oyuncunun kafayla indirdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Guri’nin müsait pozisyondaki vuruşunda son anda savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca MKE Ankaragücü sahadan 2-1 galip ayrıldı.