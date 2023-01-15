İstanbulspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti

İstanbul (AA)

13. dakikada HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde Topalli'nin hareketini maçın hakemi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mrsic'in vuruşunda, kaleci Jensen gole izin vermedi.

19. dakikada Umut Nayir ile Emir Kaan Gültekin arasındaki pozisyonun ardından maçın hakemi Ali Palabıyık, Ümraniyespor lehine bir kez daha penaltı noktasını işaret etti ancak VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal edildi.

30. dakikada İstanbulspor, 1-0 öne geçti. Hızlı başlayan atakta Topalli, sol çaprazdan savunmanın arkasına pasını attı, Ethemi dar açısına rağmen sol çaprazdan şutunu çekti ve topu filelerle buluşturdu.

45+4. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye çıkardı. Ümraniyespor'un kullandığı köşe vuruşu sonrasında kaleci Jensen'in yumruklayarak uzaklaştırdığı topu kaparak kendi yarı alanından hücuma çıkan Ethemi, meşin yuvarlağı rakip kaleye kadar taşıyarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Melih Kabasakal'a bıraktı. Melih de müsait pozisyonda topu kaleye gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını İstanbulspor, 2-0 önde bitirdi.