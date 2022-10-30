İstanbulspor - Fenerbahçe: 2-5

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor’u 5-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler puanını 26’ya yükseltirken, sarı siyahlı takım ise 8 puanda kaldı. Ligin 13’üncü haftasında Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. İstanbulspor ise Giresunspor deplasmanına çıkacak.