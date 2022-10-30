İstanbulspor - Fenerbahçe: 2-5

18’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı lacivertli takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ferdi’nin ortasında Ali Yaşar’ın eline çarpan topta hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi, penaltıyı gole çevirdi :0-1.
24’üncü dakikada Batshuayi’nin ceza sahası içinde çektiği şutta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu penaltı noktası üzerinden Zajc tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.
36’ncı dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Emre Mor’un pasında İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutuna top ağlarla buluştu: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
47’nci dakikada İstanbulspor farkı 1’e indirdi. Szalai’nin kısa kalan geri pasında Topalli topu önce kontrol etti ve kaleci Altay’ı geçerek topu boş ağlara gönderdi: 1-2.
49’uncu dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2’ye çıkardı. İrfan Can’ın kullandığı korner atışında Batshuayi’nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-3.
67’nci dakikada İstanbulspor golü buldu. Muammer’in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Topalli, ilk golünde olduğu gibi kaleci Altay’ı geçerek topu boş kaleye gönderdi: 2-3.
87'nci dakikada Fenerbahçe 4'üncü golünü attı. Kaleci Jensen'in kısa düşen pasında Crespo topu kaptı ve Batshuayi’ye gönderdi. Belçikalı futbolcunun pasında Valencia topu boş kaleye gönderdi: 2-4.
88'inci dakikada Batshuayi kendisinin 3'üncü takımının 5'inci golünü attı. Sol kenarda topla buluşan Valencia, ceza sahasındaki Batshuayi'yi gördü. Belçikalı futbolcu topu filelere gönderdi: 2-5.
Karşılaşma Fenerbahçe’nin 5-2 üstünlüğü ile bitti.
DHA