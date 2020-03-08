Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş'ta döner ustası dehşet saçtı!
Beşiktaş'ta döner ustası dehşet saçtı!
İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması
Tekirdağ'da deniz turuncu renge büründü
Tekirdağ'da deniz turuncu renge büründü
PKK'lı 2 terörist, teslim oldu
PKK'lı 2 terörist, teslim oldu
Çobanlık yapan Veysel, Türkiye 3.’sü
Çobanlık yapan Veysel, Türkiye 3.’sü
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serisinin 2020’deki ilk yarışı, Kadınlar Günü Etabı ile başladı. Kadıköy de düzenlenen yarışta İstanbullu yaklaşık 1000 kadın, Dünya Kadınlar Günü için koştu.

08 Mart 2020 Pazar 16:37
0 Okunma
İstanbullu kadınlar Dünya Kadınlar Günü için 10 km koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 2016’dan bu yana ‘İstanbul’u Koşuyorum’ etkinliği düzenliyor. Her etabı, İstanbul’un sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2020’de, yeni etapları ile katılımcılara yeni deneyimler yaşatacak.

İstanbul'u Koşuyorum’un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşuldu. Yaklaşık 1000 kadının katıldığı koşu 10 kilometrelik parkurda gerçekleşti.
KOŞUYA KATILAN TÜM KADINLARA HATIRA MADALYASI HEDİYE EDİLDİ
Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen çipli koşuda startı; İsper Genel Müdürü Ayşe Banu Saraçlar, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Aslanoğlu eşi Aslı Aslanoğlu ve Spor İstanbul’un kadın yöneticileri verdi. Yarışta Genel Klasman Kategorisi’nde 41.12 dakikalık derecesi ile Damla Çelik bitiş çizgisine ilk ulaşan kadın koşucu oldu. 42.26 dakikalık derecesi ile Gamze Altunbaş ikincilik kürsüsüne çıkarken, 45.34 dakikalık derecesi ile Müge Daştan yarışı üçüncü olarak tamamladı.
Isınma egzersizleriyle başlayan etkinlik İstanbul’u Koşuyorum Serisi ‘Kadınlar Günü Özel Etabı’ soğuma egzersizleriyle son buldu. Etkinliğin sonunda günün anısına tüm katılımcılara hatıra madalyası dağıtıldı.
2020’DE YENİ ETAPLAR
Bu yıl ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Kadınlar Günü koşusu ile başlarken, seri koşular Caddebostan Etabı, Üsküdar Etabı, Bakırköy Etabı, Tarihi Yarımada Etabı ve Kent Ormanı Etabı Gazi Koşusu ile devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBKadınKoşuSpor İstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olimpiyatlara tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz
Olimpiyatlara tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz
Fenerbahçe-Y.Denizlispor maçının ardından
Fenerbahçe-Y.Denizlispor maçının ardından
Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı 
Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı 
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi an meselesi
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi an meselesi
İstanbul'da U18 Indoor Match Atletizm Dostluk Turnuvası heyecanı yaşanacak
İstanbul'da U18 Indoor Match Atletizm Dostluk Turnuvası heyecanı yaşanacak
Bursaspor kritik maçta İstanbulspor'u ağırlıyor
Bursaspor kritik maçta İstanbulspor'u ağırlıyor
Nur Tatar Askari, yeniden İstanbul BBSK'da
Nur Tatar Askari, yeniden İstanbul BBSK'da
Bakan Kasapoğlu'ndan spor camiasına İdlib şehitleri için teşekkür
Bakan Kasapoğlu'ndan spor camiasına İdlib şehitleri için teşekkür
Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ya sevk edildi
Fraport TAV Antalyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı