İstanbul Valiliği, Fenerbahçe-Beşiktaş maçına misafir takım seyircisi alınmayacağını duyurdu

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Nisan Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçta, ilgili kulüplerin yazılı başvuruları ile "misafir takım seyirci kontenjanının ev sahibi takım tarafından kullanılması" talebinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Söz konusu talepler, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulumuzun 30 Mart tarihli toplantısında değerlendirilerek kulüp temsilcilerimizin istek ve kabulleri doğrultusunda müsabakaya misafir takım seyircisi alınmayacaktır." ifadesine yer verildi.