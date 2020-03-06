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İstanbul'da U18 Indoor Match Atletizm Dostluk Turnuvası heyecanı yaşanacak

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun yıldızlar kategorisinde düzenlediği dostluk turnuvası U18 Indoor Match, yarın İstanbul’da yapılacak.

06 Mart 2020 Cuma 11:01
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İstanbul'da U18 Indoor Match Atletizm Dostluk Turnuvası heyecanı yaşanacak

Ataköy Atletizm Salonu’nda yarın gerçekleştirilecek olan U18 Indoor Match Atletizm Dostluk Turnuvası’nda Türkiye, Ukrayna, Belarus, Sırbistan ve Türkiye TOHM Karması yarışacak. Sabah saat 11.00’de pentatlonun ilk yarışması 60 m engelli ile başlayacak olan müsabakalar saat 16.30’daki karışık bayrak yarışıyla sona erecek. Toplam 27 yarışma sonrasındaki genel puanlamada birinci olan takım, şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak.

Yarışmalara misafir ekipler Sırbistan, Ukrayna ve Belarus 26’şar atletle katılacak. Türkiye ise hem U18 değerlendirmesi sonrasında seçilen milli takımla, hem de TOHM sporcularından oluşan bir karmayla müsabakalarda boy gösterecek.

U18 Indoor Match, geçen yıl Fransa’nın birinciliğiyle tamamlanırken, Türkiye ikinci sırayı almış, Belarus da üçüncülüğü elde etmişti.

Müsabakalarda yer alan milli atletler şöyle:

U18 MİLLİ TAKIM

ERKEKLER: Orçun Ünalan (60m), İsmail Nezir (400m), Mevlüt Aras (800m), Mevlüt Kılıç (1500m), Enbiya Yazıcı (3000m), Ayetullah Demir (60m engelli), Emre Karataş (uzun atlama), Ali Eren Ünlü (yüksek atlama), Mesut Bülbül (üç adım atlama), Lütfü Atalay (sırıkla atlama), Emirkan Fidan (gülle atma), Mustafa Anıl Korkmaz (pentatlon), Mazlum Demir (3000m yürüyüş)

KADINLAR: Simay Özçiftçi (60m), Ezgi Kol (400m), Nevin İnce (800m), Elanur Çoban (1500m), Merve Bingöl (3000m), Yaren Yıldırım (60m engelli), Iraz Engin (uzun atlama), Doğa Olga Özbaki (yüksek atlama), Ela Alina Atam (üç adım atlama), Sude Elif Serdar (sırıkla atlama), Büşra Hatun Ekinci (gülle atma), Siyabe Ecenur Türkay (pentatlon), Elifnur Özbey (3000m yürüyüş)

TOHM KARMASI

ERKEKLER: Cem Özsu (60m), Erdal Çarıklıoğlu (400m), Sefa Şentürk (800m), Hakim Dursun (1500m), Yusuf İslam Acar (3000m), Emre Şengül (uzun atlama), Ebubekir Erdoğan (üç adım atlama), Erdem Tilki (sırıkla atlama), Atilla Göktuğ Taşdelen (yüksek atlama), Lütfi Demir (gülle atma)

KADINLAR: Beyzanur Seylan (60m), Sudenaz Kazanççı (400m), Süreyya Yıldız (800m), Leyla Işık (1500m), Aslı Atan (3000m), Bahar Öztürk (60m engelli), Ecem Dursun (uzun atlama), Hilal Mutlu (üç adım atlama), Sıla Simay Harman (sırıkla atlama), Ece Narttürk (gülle atma), Ayşenur Gönülsalan (3000m yürüyüş)

DHA

Anahtar Kelimeler:
U18 Indoor Match Atletizm Dostluk TurnuvasıAtaköy Atletizm SalonuAtletizm
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