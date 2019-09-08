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İstanbul'da tenis heyecanı başlıyor

Türkiye’nin en köklü tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyan American Express İstanbul Challenger TED Open, 9-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. TED Spor Kulübü’nün bu yıl 71’inci kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda erkeklerde tenisin önemli isimleri korta çıkacak.

İstanbul'da tenis heyecanı başlıyor

Türkiye’nin en köklü tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyan American Express İstanbul Challenger TED Open, 9-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. TED Spor Kulübü’nün bu yıl 71’inci kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda erkeklerde tenisin önemli isimleri korta çıkacak.

08 Eylül 2019 Pazar 16:43
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İstanbul'da tenis heyecanı başlıyor

ANKARA

Ülkemizin en eski uluslararası tenis organizasyonu American Express İstanbul Challenger TED Open’da heyecan ilk gün 14 maçla start alacak. İlki 1946 yılında düzenlenen turnuva geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine erkeklerde tenisin ünlü isimlerini ağırlayacak. TED Spor Kulübü kortlarında bu yıl 71’inci kez gerçekleştirilecek 81 bin 240 dolar toplam ödüllü turnuva 15 Eylül Pazar günü saat 15.30’daki tekler finaliyle sona erecek.

JAZIRI VE MOUTET ANA TABLODA

American Express İstanbul Challenger TED Open’da erkeklerde dünya sıralamasında ilk 100 içinde bulunan 5 oyuncu korta çıkacak. Bu yıl Wimbledon’da dördüncü tur oynayan 21 yaşındaki Fransız oyuncu Ugo Humbert, turnuvada 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek. Dünya sıralamasında 63’üncü sırada bulunan Humbert’in kariyerinde dört Challenger şampiyonluğu bulunuyor. Son şampiyon Fransız Corentin Moutet (83), TED kortlarında unvanını korumak için sahaya çıkarken, ilk 100’de yer alan İspanyol Marcel Granollers (91), Rumen Marius Copil (93) ve Fransız Antoine Hoang da (98) şampiyonluk kovalayacak. 2016 ve 2017 şampiyonu Tunuslu Malek Jaziri, American Express İstanbul Challenger TED Open’da üçüncü şampiyonluk kupası için ter dökecek. Turnuvayı 2011’de zirvede bitiren tecrübeli Özbek tenisçi Denis Istomin de bir kez daha kupayı kaldırmayı çalışacak.

Zorlu organizasyonda ülkemizi dört milli tenisçi temsil edecek. Burak Can Yılmaz eleme tablosunda, Marsel İlhan, Mert Naci Türker ve Baran Cengiz de ana tabloda wild card ile mücadele verecek.

CENGİZ DURMUŞ: BİR TENİS GELENEĞİ

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, American Express İstanbul Challenger TED Open’ın Türk tenisinin bugünlere gelmesinde önemli payı olduğunu söyledi. 1946 yılında İstanbul Enternasyonal olarak başlayan turnuvanın, köklü tarihi ile bir ‘tenis geleneğini’ temsil ettiğini belirten Durmuş, “Geride kalan yetmiş yılda Gottfried Von Cramm’den Bob Hewitt’e, Roy Emerson’dan Ilie Nastase’ye, Tim Henman’dan Nikolay Davydenko’ya ve Grigor Dimitrov’dan Alexander Zverev’e birçok yıldız ismi ağırlayan organizasyon Türk tenisinin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi oldu. Türk tenisini yöneten kurum olarak Türkiye Tenis Federasyonu ülkemizde düzenlenen her organizasyona imkânlar ölçüsünde destek vermekte, tüm kurulları ile bu turnuvaların en iyi şekilde düzenlenmesi için katkı vermektedir. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi American Express İstanbul Challenger TED Open ve benzeri uluslararası organizasyonlara destek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

American Express İstanbul Challenger TED Open’ın 2003 yılında ATP tarafından ‘dünyadaki en iyi challenger organizasyonu’ seçildiğini belirten TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz da organizasyonu 71’inci kez gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Tınaz, “TED Spor Kulübü’nün Türk tenisine armağanı olan bu organizasyonu gelecek yıllara taşıyabilmek en büyük arzumuzdur” diye konuştu.

American Express İstanbul Challenger TED Open’ın ilk gününde iki eleme, 12 ana tablo maçı oynanacak. TED Spor Kulübü kortlarında saat 10.00’da başlayacak maçlar ücretsiz olarak izlenebilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TenisTED Spor KulübüOrganizasyonİstanbul
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