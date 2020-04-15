Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İspanya basını: Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz
İspanya basını: Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki...
Kapadokya'da balon turları 1 Temmuz'a kadar yapılamayacak
Kapadokya'da balon turları 1 Temmuz'a...
Galataport'ta çalışmalara ara verildi
Galataport'ta çalışmalara ara verildi
Akdamar Adası'nda badem ağaçları çiçek açtı
Akdamar Adası'nda badem ağaçları çiçek...
Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...
Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İspanya basını: Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz

Fenerbahçe Beko'nun dünyaca ünlü başantrenörü Zeljko Obradovic, İspanyol medyasına manşet oldu.

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:03
0 Okunma
İspanya basını: Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz

İSTANBUL - Koronavirüs nedeniyle tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda olumsuz günler geçiren ve takım bütçesini düşürmeyi planlayan sarı-lacivertlilerdeki geleceğini 'belirsiz' olarak yazdı.

Fenerbahçe Beko'ya Euroleague zaferi kazandırıan ve Sarı Lacivertlileri turnuvanın en önemli takımı haline getiren Obradovic'in bütçe kısıtlamasından rahatsız olduğu ve yeni sözleşmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Haberde 

Fenerbahçe Beko'nun 30 milyon Euro olan takım bütçesinin gelecek sezon yarı yarıya düşürülerek 15 milyon Euro seviyesine çekileceği iddia edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin Sırp hocaya son olarak 1.6 milyon Euroluk yeni bir teklifte bulunduğu, bu teklifin Obradovic'in kazandığı ücretten çok daha düşük olduğu da yazıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ObradovicFenerbahçe Beko
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...
Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...
Abdullah Avcı: Farklı bir şekilde döneceğim
Abdullah Avcı: Farklı bir şekilde döneceğim
Bursaspor'dan kollektif hücum
Bursaspor'dan kollektif hücum
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Transfer yasağı gelebilir
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Transfer yasağı gelebilir
Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
İlhan Palut: Kulüpler artık özüne dönecek
İlhan Palut: Kulüpler artık özüne dönecek
Urgancılar: TFF, Beşiktaş'ı 1986-87 şampiyonu ilan etmeli
Urgancılar: TFF, Beşiktaş'ı 1986-87 şampiyonu ilan etmeli
Voleybol Federasyonu'ndan 500 bin TL destek
Voleybol Federasyonu'ndan 500 bin TL destek
Ertelenen at yarışları için mayıs ayında karar verilecek
Ertelenen at yarışları için mayıs ayında karar verilecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı