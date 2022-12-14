İsmet Taşdemir: Hedefimiz her zaman iyi oyun ve 3 puan

MUĞLA - Spor Toto 1'inci Lig'de evinde oynayacağı Samsunspor maçına hazırlanan Bodrumspor, dişli rakibini yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. İlk yarının son 2 maçını kazanmak istediklerini söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Bizim için güzel bir ilk yarıydı. Geldiğimiz nokta çok önemli. Bu hafta mücadele edeceğimiz takım bu ligin camia olarak ve bütçe olarak iyi bir takımı. Dolayısıyla çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Her zaman hedefimiz sahadan oyun anlamında taraftarlarımızı mutlu edip 3 puanla ayrılmak" dedi.



Sakatlık ve yorgunluk sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bunlar maçı etkileyecek mi onu tam kestiremiyorum. Geçen hafta Recep sakatlığından dolayı oynayamadı. Abdurrahman'ın sakatlığı vardı. İkisi de kadrodaydı ama faydalanamadık. Onların sakatlığı devam ediyor. Kenan'ın biraz rahatsızlığı var. Bahadır'ın sakatlığı devam ediyor. Şu anda olan sakatlıklar ciddi değil ama 3-4 oyuncumuzda ufak tefek sakatlığımız devam ediyor" diye konuştu.



TAŞDEMİR'DEN ÜZEYİR YORUMU



Bodrumspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Üzeyir Ergün'ün performansını değerlendiren teknik direktör İsmet Taşdemir, "Üzeyir çok konuşuldu, konuşulması doğal çünkü sezon başından beri özellikle oyunun her iki bölümünde takımımıza çok büyük katkı sağladı. Bir bek olarak duruşu, daraltmaları doğru pozisyon alması çok önemliydi. Üretkenliği de çok faydalı oldu. 5 asist yaptı, 2 gol attı ama yaklaşık 15 asistini de gole çeviremedik, öyle de bir gerçek var. Üzeyir'den geç kalınsa da yaklaşık 8-9 sene daha Türk futbolu faydalanabilir. Çok önemli bir karakter, çok önemli bir oyuncu" yorumu yaptı.