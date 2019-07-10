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İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:18
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İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur

"7-8 TRANSFER YAPACAĞIZ 

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten İsmail Kartal, "Kadromuzda çok fazla eksik var. 7-8 transfer düşünüyoruz. Forvet, kanat, orta saha ve defansa takviye yapacağız. Transfer yapmak zor iş. Ekonomik olarak kulüpler zor durumda. Bütün takımlar transferde sıkıntı çekiyor" şeklinde konuştu.  

"RAHAT BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Lig sonunda üst sıralarda olmak istediklerini söyleyen Kartal, "Rahat bir sezon geçirmek istiyoruz. İstediğimiz oyuncuları kadromuza katabilirsek ve planladığımız oyunu sahaya yansıtabilirsek üst sıralarda yer alabiliriz. Şu an için eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz" dedi.

"MURİÇ FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLUR"

Teknik direktör İsmail Kartal, Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kosavalı golcü Vedat Muriç'in sarı lacivertlilerde iyi bir sezon geçireceğini de sözlerine ekledi. Kartal ayrıca Muriç'in çok kaliteli bir golcü olduğunu ve başarılı olacağını belirtti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsmail KartalMuriçFenerbahçe
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