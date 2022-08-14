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İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastiğe Türkiye damgası

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastik branşında yapılan yarışlarda, madalyalar sahiplerini buldu. 

14 Ağustos 2022 Pazar 17:54
İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastiğe Türkiye damgası

Aerobik cimnastikte tek kadınlar kategorisinde Ayşe Begüm Onbaşı, 21.000 puan ile altın madalya kazandı. Aerobik cimnastik çiftlerde Azerbaycanlı Madina Mustafayeva - Vladimir Dolmatov çifti 19.800 puanla altın madalyaya kazandı. Türkiye'den Nil Deniz Bal - Can Derviş çifti, 19.250 puanla ikinci olurken; Nazlı Özgör - Nihatcan Gül ikilisi de 19.000 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Aerobik cimnastik trio mücadelesinde Mehmet Utku Çırak - Can Sarı - Meriç Turtamış'tan oluşan Türkiye, 19.050 puanla oyunlar birincisi oldu. Güliyeva Khoshgadam - Madina Mustafayeva - Vladimir Dolmatov'dan oluşan Azerbaycan, 18.444 puanla gümüş madalya kazanırken; Alireza Hosseinabadi - Amirhossein Askari - Saeid Najafi'den kurulu İran'da, 17.800 puanla bronz madalya aldı. 

Erkekler aerobik cimnastik yarışmalarında ise 20.450 puan toplayan Azerbaycanlı Vladimir Dolmatov altın madalyayı kazandı. Yarışmada ikinciliği Türkiye'den Mehmet Utku Çırak 19.250 puanla elde etti. 18.000 puan toplayan İranlı Ali Khalili Khazerabad yarışmada 3'üncü oldu.

Ritmik cimnastikte çember aletinde 33.650 puan toplayan Özbekistan'dan Takhmina Ikromova altın madalya kazandı. Azerbaycan'dan Zohra Aghamirova, 33.000 puanla gümüş; 32.050 puan elde eden Kazak Elzhana Taniyeva bronz madalyanın sahibi oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaTürkiyeİslami Dayanışma OyunlarıCimnastik
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