Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100216
ALTIN
279.856
DOLAR
5.7628
STERLİN
7.4085
EURO
6.3918
Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi; İrfan Can Kahveci
Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi;...
Urgancılık mesleğinin 'Ayşe Usta'sı
Urgancılık mesleğinin 'Ayşe Usta'sı
6 ülkeden 200 çocuk Nesimi’yi resmetti
6 ülkeden 200 çocuk Nesimi’yi...
Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında
Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında
Horma Kanyonu'na heyecanlandıran yürüyüş yolu
Horma Kanyonu'na heyecanlandıran yürüyüş yolu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Belek'te bu sene 5'incisi düzenlenecek Ironman 70.3 Turkey için geri sayım başladı. 2-3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan ve mekan sponsorluğunu The Land of Legends'ın üstlendiği yarışmaya 84 ülkeden 2 bin sporcu katılacak.

Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Belek'te bu sene 5'incisi düzenlenecek Ironman 70.3 Turkey için geri sayım başladı. 2-3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan ve mekan sponsorluğunu The Land of Legends'ın üstlendiği yarışmaya 84 ülkeden 2 bin sporcu katılacak.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:26
14 Okunma
Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor

ANTALYA - Dünyanın en popüler yarışları arasına giren Ironman 70.3 Turkey, The Land of Legends'ın mekan sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Güç, irade ve yarışmayı tamamlama odaklı bir organizasyon olan Ironman 70.3 Turkey, bu sene 84 ülkeden 2 bin sporcuyu ağırlayacak. Yüzme, koşu ve bisiklet branşlarında birbirleriyle yarışacak olan sporcular, hem yarışacak hem de sınırlarını zorlayacak. Sporcuların mücadelesi Kadriye Beachpark'ta yüzmeyle başlayacak. Yüzme parkurunu geçen sporcular daha sonra bisiklet parkurunu ve son olarak koşu parkurunu da geçerek yarışmayı The Land of Legends içinde sonlandıracak.

5 BİN KİŞİLİK TURİZM HAREKETİ

Müthiş bir mücadeleye sahne olacak Ironman 70.3 Turkey, Antalya'da bir başka yaşanan kasım ayında Belek'i şenlendirecek. Antalya'nın en özel ve güzel destinasyonlarından biri olan Belek, sporcuların performanslarıyla renklenecek. Yarışmanın, Antalya'nın yüksek sezon dışında kalan döneminde turizme katkı sağlamasının yanında bölgenin tanıtımına ve ülke imajına da önemli bir destek sağlaması bekleniyor. Sporculara eşlik eden aileleri ve yakınları da hem tatil hem de moral vermek amacıyla Belek'e gelecek. Bir hafta öncesinden Antalya'ya gelecek olan sporcular ve aileleri 5 yıldızlı 6 otelde rezervasyon yaptırmaya başladı. Sadece Ironman 70.3 Turkey için sporcular da dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin Belek'e geleceği belirtildi.

KÜÇÜK IRONMAN'LER

Ironman 70.3 Turkey'de 4-12 yaş grubundaki çocuklar da yarışacak. Yerli ve yabancı 500'ü aşkın minik sporcunun 2 Kasım'da mücadele edeceği Ironkids ile çocukların spora özendirilmesi ve mücadele etmenin önemini gösterilmesi amaçlanıyor.

TURSET PM Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, Ironman 70.3 Turkey ile Belek'te heyecan dolu bir yarışma organize ettiklerini belirterek, güç ve iradenin ön planda olduğu yarışmanın Antalya ve Belek'e önemli bir renk getirdiğini söyledi. Emeklioğlu, "Bu sene 5'incisini gerçekleştireceğimiz yarışma, sporun yanında Antalya ve Belek'in tanıtımına da önemli bir katkı sunacak. Spor; buluşturan, tanıtan, gezdiren ve iletişim kurmanızı sağlayan önemli bir araçtır. Ironman 70.3 Turkey de bu noktada Antalya'nın olmazsa olmazı haline gelen bir organizasyon oldu. Her sene büyüyen yapısı ile Ironman 70.3 Turkey, yine mücadele, hırs ve adrenalin dolu saatler vadediyor" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ironman 70.3 TurkeyAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ligde farklı, Avrupa’da farklı Trabzonspor
Ligde farklı, Avrupa’da farklı Trabzonspor
Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi; İrfan Can Kahveci
Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi; İrfan Can Kahveci
Göztepe'nin yeni stadı Türkiye'de ilk olmaya hazırlanıyor
Göztepe'nin yeni stadı Türkiye'de ilk olmaya hazırlanıyor
Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında
Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında
Ajax, Ali Akman'ı takip ediyor
Ajax, Ali Akman'ı takip ediyor
Kevin Campbell, yıllar sonra Trabzonspor tesislerinde
Kevin Campbell, yıllar sonra Trabzonspor tesislerinde
Sergen Yalçın: Kendimizi iyi bir pozisyonda gibi görüyoruz
Sergen Yalçın: Kendimizi iyi bir pozisyonda gibi görüyoruz
Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu
Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu
Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile 1 ay içinde sözleşme yenileriz
Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile 1 ay içinde sözleşme yenileriz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans