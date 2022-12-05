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İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu

İngiltere, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu. 

05 Aralık 2022 Pazartesi 00:12
İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İngiltere ile Senegal, Al Bayt Stadı'nda karşı karşıya geldi. El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton Cisneros'un düdük çaldığı karşılaşmada İngiltere, rakibini 3-0 mağlup etti. İngilizlere galibiyeti getiren golleri, 38'inci dakikada Jordan Henderson, 45+3'üncü dakikada Harry Kane, 57'nci dakikada Bukayo Saka kaydetti. Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen İngiltere, Fransa ile eşleşti. Senegal'de Alanyaspor forması giyen Famara Diedhiou, 72'nci dakikada Boulaye Dia'nın yerine oyuna dahil oldu.

İngiltere ile Fransa arasındaki çeyrek final karşılaşması, 10 Aralık Cumartesi günü TSİ 22.00'de Al Bayt Stadı'nda oynanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere2022 FIFA Dünya KupasıFransa
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