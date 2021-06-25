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İnegöl Belediyesi Filede Şampiyon

25 Haziran 2021 Cuma 12:47
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İnegöl Belediyesi Filede Şampiyon

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının finalinde Milli Eğitim İlkokul takımıyla karşılaşan İnegöl Belediyesi, rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının finalinde Milli Eğitim İlkokul takımıyla karşılaşan İnegöl Belediyesi, rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün 2019 yılı Aralık ayında startını verdiği ancak pandemi nedeniyle finali yapılamayan Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, normalleşme süreciyle birlikte dün akşam oynana final karşılaşmasıyla son buldu. 12 kamu kurumunun katıldığı turnuvanın finalinde İnegöl Belediyesi ile İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkokul takımları karşı karşıya geldi. İnegöl Jandarma Komutanlığının 3’üncü olarak tamamladığı turnuvanın final karşılaşması büyük bir mücadeleye sahne oldu. İnegöl Belediyesi ilk 2 sette 2-0 öne geçmeyi başardı. 3’üncü seti Milli Eğitim takımı kazanırken, 2-1’lik skorla gidilen 4’üncü seti de İnegöl Belediyesi kazanarak 3-1’lik skorla şampiyonluğa uzandı. Bu sonuçla İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkokul Takımı da turnuvayı 2’nci olarak tamamladı. Final maçı sonrası kupa seremonisi de yapıldı. İlk 3’e giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

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İnegöl Belediyesi Filede Şampiyon
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