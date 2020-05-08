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IFAB, 5 oyuncu değişikliğine izin verdi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA'nın 31 Aralık'a kadar oynanacak maçlarda takımların 5 oyuncu değişikliği yapması önerisine onay verdi.

08 Mayıs 2020 Cuma 18:54
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IFAB, 5 oyuncu değişikliğine izin verdi

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda bu sezon bazı ligler iptal veya tescil edilirken, birçok lig ise askıya alındı. 31 Aralık'a kadar oynanacak olan 2019-2020 sezonunun kalan maçları ve 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçlarında takımlara 5'er oyuncu değişikliği hakkı tanınacak. FIFA'nın önerisiyle gündeme gelen ve IFAB'ın onayıyla 1 Haziran'da yürürlüğe girecek olan bu karar için belli şartlar da açıklandı. Bu kararın takımların uzun süredir idman yapmaması, koronavirüs nedeniyle oyuncularının eksik olması ihtimali veya yaz aylarında havaların sıcak olması nedeniyle alındığı belirtilirken, takımların maç içerisinde en fazla 3 duraklama anında ve devre arasında değişiklik haklarını kullanabileceği de dile getirildi. Uzatma aşamalı maçlarda kalan değişiklik haklarının uzatma bölümüne taşınacağı ifade edilirken, uzatma bölümünde takımlara ekstradan bir oyuncu değişikliği hakkı daha tanınacağı kaydedildi. Uzatma bölümünde yapılacak değişiklikler ise uzatma bölümü başlamadan önce veya uzatma bölümünün devre arasında yapılabilecek.

Öte yandan IFAB, sezonun kalan bölümünde Video Yardım Hakem (VAR) Sistemi'nin kullanımıyla ilgili kararı ise federasyonlara bıraktığını bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IFAB5 Oyuncu Değişikliği
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