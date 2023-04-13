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Hüseyin Eroğlu, Süper Lig vizesi alan 119. teknik direktör oldu

Spor Toto 1. Lig'de bitime 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'un çalıştırıcısı Hüseyin Eroğlu, bunu başaran 119. teknik direktör oldu.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:50
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Hüseyin Eroğlu, Süper Lig vizesi alan 119. teknik direktör oldu
İzmir

Daha önce görev yaptığı Altınordu'yu 2012-2013’den itibaren 10 sene çalıştıran Hüseyin Eroğlu, lig ve kupada 369 maçta takımının başında sahaya çıktı. Bu istikrarlı döneminde ilk sezonunda takımını TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e taşıma başarısını gösteren Eroğlu, bir sezon sonra 2013-2014'te de 1. Lig'e yükselme mutluluğunu yaşadı.

Altınordu ile 1. Lig'de 3 kez play-off'u son maçta kaçıran Eroğlu, 2020-2021'de play-off yarı finalinde Yılport Samsunspor'u saf dışı bıraktıktan sonra finalin 90. dakikasında kalesinde gördüğü golle Altay'a 1-0 yenilerek takımını Süper Lig'e taşıyamadı.

Bu sezon 7. haftadaki Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmasıyla Yılport Samsunspor'un başına geçen Hüseyin Eroğlu, Karadeniz temsilcisiyle bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Teknik ekibinde ağabeyi Halit Eroğlu'nun yanı sıra Ahmet Çağıran, Neşet Büyükkılıç, Çağlar Volga, Korhan Aktürk ve Levent Bayraktar bulunan Hüseyin Eroğlu, 1. Lig geçmişinde bunu başaran 119. çalıştırıcı oldu.

Süper Lig vizesi alanlar

Şekerspor'u 1963-1964 sezonunda o zamanki adıyla 2. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Fahrettin Cansever, ligde bunu başaran ilk teknik direktör unvanını elde etti.

Daha önce takımlarını Süper Lig'e taşıyan 118 isim içinde Kadri Aytaç, Yılmaz Vural ile Yücel İldiz dörder, Ali Hoşfikirer, Hüseyin Kalpar, Kamuran Soykıray, Mehmet Altıparmak, Samet Aybaba ve Zeynel Soyuer ise takımlarını üçer kez Süper Lig'e taşıma başarısını gösteren teknik direktör olarak tarihe geçtiler.

Samsunspor 8. kez Süper Lig'e yükseldi

Bu sezon 60. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşandığı 1. Lig'de en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumundaki Samsunspor, bunu 8. kez başardı.

Karadeniz temsilcisi, 1968-1969 ve 1975-1976'da Kamuran Soykıray, 1981-1982'de Yusuf Şimşek, 1984-1985'te Fethi Demircan, 1990-1991'de Fahrettin Genç, 1992-1993'te Zeynel Soyuer ve 2010-2011'de Hüseyin Kalpar yönetiminde Süper Lig vizesi almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YılportSamsunsporHüseyinEroğluSüperToto1.LigSüperLigvizesi
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