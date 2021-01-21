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Hodri Meydan!

21 Ocak 2021 Perşembe 12:26
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Hodri Meydan!

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü için bugün çok önemli destekler gelmeye başladı. Yeşil-beyazlı camiada uzun zamandır beklenen destek konusunda kıvılcımların tam anlamıyla patlamaya dönüşmesini umuyoruz.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’ın talimatıyla Bursasporlu futbolcuların ve teknik heyetin alacakları için bugün 1 milyon ₺’nin üzerinde bir ödeme gerçekleştirildi.

Bursa’da gündem olan bu kıvılcımın ardından Faik Çelik elini taşın altına sokan ilk isim oldu. Çelik destek olmak adına Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı ve belki de Süper Lig’e çıkma anlamında en zorlu maçlardan birisi olan Adana Demir maçı öncesinde 50 bin liralık bir galibiyet primi verileceğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Otto Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Dinçtürk tarafından da 50 bin ₺ prim müjdesi geldi. Zaten Aktaş ile Burkay’ın yaptığı ödemeyle Bursasporlu oyuncular ve teknik heyetin kulüpten alacağı kalmadı. Bizim gençleri tutmak zaten zordu, yapılan ödemelerle motivasyonun çok daha farklı olacağını ve galibiyet için futbolcuların topu ısıracak şekilde motive olacağını düşünüyoruz. Faik Çelik ve Hakan Dinçtürk’ün açıkladığı 50’şer bin liralık primlerle toplamda 100 bin ₺ tutarında bir rakam oyuncuların önüne geldi. Bursa kent dinamikleri, büyükleri veya adını her ne diyerek öveceğimiz tüm kişi ve kurumlar için şimdi destek zamanı.

Bursaspor Kulübü eski başkanları, eski yönetim kurulu üyeleri şimdi sıra sizde… Bursaspor’a yönetici olmadan önce kimse sizi tanımazken şimdi şan ve şöhretle gezenler sözüm size…

Bursaspor’dan alacakları olduğunu iddia eden ve Bursaspor’un gelecek  her kuruşuna temlik koyan eski başkanlar sözüm özellikle size… Kulüpten dünyalar kadar alacağınız var!. Ali Ay ve Mesut Mestan gelin siz de Bursaspor için en az 50 bin ₺ prim açıklayarak kulübe destek olun. Bursaspor için bunu yapın!. Eğer birazcık Bursaspor sevginiz varsa bu taşın altına elinizi sokun. Neredesiniz ey Bursa Ticaret Borsası, BESOB, OSBSİAD’lar, Tofaş, Renault,  Bosch,  Borçelik,  Limak,  Sütaş,  Bursa Eczacılar Kooperatifi, Pro-Yem ve Özdilek. Bursaspor taraftarı olmayabilirsiniz!, Bursaspor’a sempatiyle bakmıyor da olabilirsiniz!. Bursa’dan kazandığınızın bir yudumunu Bursaspor’a bu zor döneminde destek için harcayın. Bunu Bursa için yapın! Mevcut yönetime inanın ve güvenin, verdiğiniz paranın girdiği cep birilerinin değil Bursaspor’un kasası olacak. Ya siz neredesiniz seçim zamanı Bursaspor atkısını boynunda düşürmeyen sevgili Osmangazi, Yıldırım, Orhangazi, Orhaneli, İznik, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Mudanya, Kestel, İnegöl, Gemlik, Harmancık, Büyükorhan Belediye Başkanları? Bursa için, Bursaspor için bugün yakılan kıvılcımı siz de alevlendirip meydana çıkın!. Bursaspor adına kritik önem taşıyan, bir anlamda Süper Lig’e büyük bir adım olacak Adana Demirspor maçı galibiyet prim teşvikinin artmasını bekliyoruz.Tarih sizi ya Bursaspor ile birlikte anacak ya da başka türlü anacak!.. Artık Hodri Meydan!

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hodri MeydanBursaspor
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