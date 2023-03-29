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Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic: Çok zor, kaliteli ve değerli bir rakibe karşı oynadık

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında deplasmanda Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Hırvatistan'ın teknik direktörü Zlatko Dalic, ilk 20 dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

29 Mart 2023 Çarşamba 01:30
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Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic: Çok zor, kaliteli ve değerli bir rakibe karşı oynadık
Bursa

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında deplasmanda Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Hırvatistan'ın teknik direktörü Zlatko Dalic, ilk 20 dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dalic, "Takımıma teşekkür ediyorum, bizleri utandırmadılar. Çok zor, kaliteli ve değerli bir rakibe karşı oynadık ve maçı kazandık. İlk dakikalarda zorlandık, değerli kalecimiz sayesinde korkutucu pozisyonları atlattık ve sonrasında iki gol bulduk. Türk halkına da teşekkür ediyorum. Bizi misafirperverlikle ağırladılar." ifadelerini kullandı.

"Çok değerli bir takımla oynadık. Türkiye grubumuzdaki en zorlu takımlardan biri." sözlerini kullanan Hırvat teknik adam, "İlk dakikalarda zorlandık, zorlu rakibe karşı iyi bir savunma sergiledik. Türkiye'nin özellikle sağ kanattaki oyuncuları çok daha kaliteliydi, onlara karşı biraz zorladık. Bizim de sol tarafımız onlara göre kaliteli kaldı." şeklinde konuştu.

Gruptaki durumu da değerlendiren Zlatko Dalic şöyle konuştu:

"Şu anda konuşmak için çok erken. Grup daha yeni başladı. Aylar sonra maçlar devam edecek, ne olacağı belli değil. Galler'e göre Türk Milli Takımı çok daha zor ve güçlü bir milli takımdı. Galler ve Türkiye ile oynadığımız maçları kıyaslarsak Türkiye maçı çok daha güze oldu. Türk Milli Takımı'nın korkusu olmadığını düşünüyorum, bizim Türkiye ile birincilik için yarışacağımızı düşünüyorum."

Dalic, Hırvatistan'ın başarısı hakkında ise "Bu işin sırrı kaliteli oyuncular ve çok çalışmakta saklı. İlk 20 dakikada yaptığımız hatalar sonucu rakibimizin iki şansı vardı fakat bunları değerlendiremediler. Daha sonra kontrolü biz aldık ve Türk Milli Takımı'nın çok fazla şansı olmadı. Biz de kendi şanslarımızı değerlendirdik ve golleri attık. Hırvatistan olarak ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu göstermiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvat teknik adam son olarak, Bursa'daki taraftarlara Hırvatistan Kaptanı Luka Modric'i alkışladıkları için de teşekkür etti.

AA

Son Güncelleme: 29.03.2023 03:17
Anahtar Kelimeler:
UEFAZlatko DalicHırvatistan Milli Takımı Teknik DirektörüEURo 2024Futbol
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