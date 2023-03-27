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Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi

27 Mart 2023 Pazartesi 14:54
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Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Bursa'ya geldi

BURSA  - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'yla yarın karşılaşacak Hırvatistan Milli Futbol Takımı, maç için Bursa'ya geldi.

Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen Hırvatistan kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı Osmangazi ilçesindeki otele güvenlik önlemleri eşliğinde geçti.

Hırvatistan Milli Takımı, karşılaşma için son antrenmanını bugün yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'ı konuk edeceği D Grubu ikinci hafta maçı, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

AA

Son Güncelleme: 27.03.2023 15:06
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Milli Futbol TakımıBursaya Geldi
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