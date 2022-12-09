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Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finalde

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan, Brezilya’yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk takım oldu.

09 Aralık 2022 Cuma 21:07
Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finalde

Katar Education City Stadı’nda Brezilya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver’ın düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti. Uzatmalara giden karşılaşmada 105+1’inci dakikada Brezilya Neymar ile öne geçmeyi başardı. Ancak Hırvatistan 117’nci dakikada Petkovic ile Neymar'a cevap vererek karşılaşmayı penaltılara taşımayı başardı. Seri penaltı atışları sonrası Hırvatistan, Brezilya’yı 4-2’lik skor ile mağlup etti. Hırvatistan’da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic penaltıları değerlendirirken; Brezilya’da ise Casemiro ve Pedro fileleri havalandırdı, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Hırvatistan, Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen takım oldu.

NEYMAR, PELE’NİN REKORUNA ORTAK

Uzatma devresinde 1-1 berabere kalarak seri penaltı atışları sonrası yarı finalisti belirlenen karşılaşmada Neymar, takımının 105’inci dakikada tek golünü atarak Brezilya tarihinin en golcü futbolcusu olan Pele’nin rekoruna ortak oldu. 30 yaşındaki oyuncu, uzatma devresinde Hırvatistan’a attığı gol ile toplam 77 gole ulaşarak Pele’yi yakaladı.

DHA

Son Güncelleme: 10.12.2022 08:34
Anahtar Kelimeler:
2022 FIFA Dünya KupasıFutbolHırvatistanBrezilyaYarı Final
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