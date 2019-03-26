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Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Moldova'yı 4-0 yenen milli takımı tebrik ederek, "Şenol Güneş ve ekibi yönetimindeki millilerimiz iyi bir maç çıkardılar. Tekrar milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler" dedi.

Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Moldova'yı 4-0 yenen milli takımı tebrik ederek, "Şenol Güneş ve ekibi yönetimindeki millilerimiz iyi bir maç çıkardılar. Tekrar milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler" dedi.

26 Mart 2019 Salı 15:40
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Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler

KAYSERİ - Milli maç nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, cumartesi günü Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor ile yapacağı hazırlık maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi teknik direktör Hikmet Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DENİZ TÜRÜNÇ'ÜN PERFORMANSINI BEĞENDİ

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ikinci maçında Moldova'yı 4-0 yenen milli takımı tebrik eden Karaman, "Şenol Güneş ve ekibi yönetimindeki millilerimiz iyi maç çıkardılar. İki maçta da ayrı ayrı taktikle oynadılar. Tekrar milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler.  Futbolcumuz Deniz Türüç 2 asistle oynadı. Ofansif ve defansif  olarak görevini yerine getirmesi Kayserispor'un ve Kayseri şehrinin göğsünü kabarttı. Milli takım olarak göğsümüz kabardı ama bizden giden bir futbolcunun oyunu başarılı şekilde çıkarması bizi ayrıca mutlu etti. İnşallah zaman içerisinde milli takıma giden sporcu sayısını geliştireceğiz. Seçim sürecinden sonra lige döneceğiz" dedi.

BİLAL BAŞAÇIKOĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Antrenmanda sahaya getirilen pasta ile gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu'nun 24'üncü doğum günü kutlandı. Teknik direktör Hikmet Karaman, takım arkadaşları ve teknik heyet doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyen genç futbolcuyu tebrik ederek hediye verdiler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hikmet Karaman
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