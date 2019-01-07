ANTALYA, (DHA)





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018-2019 Sezonu MHK Kış Semineri kapanış ve kokart töreni, Antalya Belek'teki Calista Luxury Resort Otel'de yapıldı. Törende konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, göreve geldiği ilk günden itibaren hakemlere önem verdiklerini vurguladı. Hakemlerin futbolun önemli aktörlerinden biri olduğuna dikkati çeken Demirören, "Yıldırım Demirören ve federasyon yönetim kurulu olarak hakemlerimizi profesyonellik açısından en iyi hale getirmeye çalıştık. Tüm hakemlere teşekkür ediyorum, harika dönem geçirdik. İkinci yarı da böyle olacak. VAR'ın etkisi çok oldu. VAR sistemi ile futbolda hata en aza indi daha güzel oldu. Bekleme süresi oyunda soğutma yarattı ama en aza indireceğiz" dedi.

"HİÇ BİR KULÜP İÇİN HAKEMİMİZİ FEDA ETMEYİZ"

VAR sisteminin 70 kritik kararda etkili olduğunu anlatan Demirören, "Ancak VAR'ın tartışıldığı Galatasaray- Konya maçını yaşadık, hakemlerin tartışıldığı. Ben ve yönetim kurulum hiç bir takım için hiç bir kulüp için hiç kimse için hakemimizi feda etmeyiz veya dinlendirmeyiz" dedi.

Salondaki hakemlerin yoğun alkışı sonrası Demirören şunları söyledi:

"Ancak sizlerin de kabul ettiği gibi var önemli bir sistem var uygulamasındaki hatadan dolayı MHK yönetim kararıyla dinlendirme süreci açıldı. Bu normal olacak, hata da olacak ama biz hiçbir zaman kulüp için bunu yapmayız."

'ORADA TÜRK BAYRAĞI, TÜRK HAKEMİ VAR, SAYGILI OL'

TFF hakemlerinin formasında Türk bayrağı taşıdığını dile getiren Demirören, "Hakeme bu kadar kolay hakaret edilemez, küfür edilemez. Geçen sen 40 kere hakeme küfür edildi. Bu sene 21 defa edildi. Kimse hakemlerden özür dilemedi ama 'küfür ettim, fazla ceza verildi' tartışıldı. Kardeşim önce saygılı ol. Orada Türk bayrağı, Türk hakemi var. Önce saygıyı öğrenin ki sonra cezasını tartışalım" dedi.

'SAVCILIĞA VERİN'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan ricada bulunan Demirören, şöyle konuştu:



"Biz federasyon olarak veya hakemler olarak kişileri savcılığa veremeyiz ama bizim her aldığımız disiplin kararı Adalet Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sizden ricamız, bizim hakemlerimize hakaretten dolayı disipline gönderdiğimiz o kişileri savcılığa vermeniz. Çünkü Türk futbolu ancak onlar düzeldiği zaman düzelecek. Çünkü o kişiler hem kulüpleri camiaları temsil ediyor benim hakemim de Türkiye'ye temsil ediyor. O nedenle herkes saygılı davranmalı. Bunu hep beraber kesmek zorundayız. Size maçta kim hakaret ederse kendisini alkışlayın ki öğrensin. Siz onun seviyesine düşmeyin onlar sizin sevinize çıkmak durumunda kalsınlar."

"KUPANIN SON 16 TURUNDA DA VAR UYGULANACAK"

Yıldırım Demirören, Ziraat Türkiye Kupası'nın da son 16 turundan itibaren VAR'ın uygulanacağını, bunun Türk futbolunda yeni bir dönüşüm olduğunu söyledi.